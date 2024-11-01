Приближение зимы означает для украинцев не только риск отключений электроэнергии, но и риск отсутствия тепла. Фокус выяснил, достаточно ли накопленного газа в украинских хранилищах для прохождения зимы и хватит ли на всех топлива, если на улице будет более -10°C.

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В Украине активно начинается отопительный сезон. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов. Между тем, по мнению энергоэкспертов, газа в Украине для его успешного прохождения хватит только при условии относительно теплой зимы. Что с подготовкой к зиме и как украинцам самостоятельно готовиться к холодам, выяснял Фокус.

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По словам Алексея Чернышова, несмотря на все атаки на газодобывающие объекты и массированные обстрелы ПХГ в апреле-августе 2024 года, Группа Нафтогаз накопила достаточно газа для устойчивого прохождения осенне-зимнего периода.

"С начала года компании Группы — Укргаздобыча и Укрнафта — добыли более чем на 7% больше газа, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, удалось восстановить добычу газа Укрнефтебурением на Сахалинском месторождении", — отметил Чернышов.

Компания "Нафтогаз Трейдинг" заключила договоры на поставку газа со всеми предприятиями теплокоммунэнерго, которые подали соответствующие заявки

Более того, он сказал, что компания продолжает закупать газ на внутреннем рынке через Украинскую энергетическую биржу.

"Во время отопительного сезона 2023/2024 годов Украина использовала 6,7 млрд куб. м газа из подземных хранилищ Укртрансгаза. В этом году Группа Нафтогаз рассчитывает примерно на такие же показатели", — сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

Известно, что компания "Нафтогаз Трейдинг" заключила договоры на поставку газа со всеми предприятиями теплокоммунэнерго, которые подали соответствующие заявки.

Эксперт предоставил сценарии прохождения отопительного сезона Фото: pexels.com

Чернышов также отметил, что газ сейчас поставляется на условиях спецобязательств (ПСО) для нужд населения, поэтому и цены для предприятий ТКЭ, производителей электроэнергии и населения останутся неизменными до конца апреля 2025 года.

"Специалисты Газосетей обеспечивают распределение газа и проводят техническое обслуживание сетей в многоквартирных домах, чтобы газоснабжение было безопасным и бесперебойным", — добавил он.

Газ в хранилища Украины закачивали с апреля 2024 года

Директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович сообщил Фокусу, что газ в хранилища Украины закачивали с апреля 2024 года.

"Закачивает в хранилища и Нафтогаз, и другие компании. Очевидно, на нынешний год этот резерв будет сформирован с учетом тех задач по объемам накопления газа, которые поставило правительство. Также в компании декларируют, что продолжают выкупать газ у частных компаний и наращивают добычу", — отметил специалист.

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Согласно открытой информации, которую публикуют европейские платформы, к осени 2024 года газа в подземных хранилищах накоплено более 10 млрд кубометров. При этом задача правительства — около 13 млрд. Сюда входит весь объем газа, даже тот, который хранят другие компании, кроме "Нафтогаза", а также иностранные трейдеры. По словам Ницовича, в целом это позволит выйти из зимы, из сезона отбора газа, с минимальным объемом.

"Например, на весну 2024-го мы вышли из зимы с объемом 8 млрд кубометров, если мы не нарастим закачку, следующей весной у нас будет меньше остатков в хранилищах на окончание отопительного сезона... Вопрос — в объемах и оборотных средствах. Мне кажется, что в нынешней ситуации больше внимания будут уделять собственному ресурсу — газу государственных и частных компаний", — добавил он.

Газа в подземных хранилищах накоплено более 10 млрд кубометров Фото: Укртрансгаз

Напомним, что предыдущую зиму Украина пережила без импортного топлива. Вместе с тем, импорт происходил в первом квартале прошлого года. Сейчас возможно возобновление импорта для формирования страхового запаса топлива.

"Нафтогаз получил доступ к кредитным средствам Европейского банка реконструкции и развития и начнет закупку импортного газа именно для формирования подушки безопасности. Потому что россияне пытались выбить наши добывающие активы, в частности на Харьковщине, и, возможно, продолжат это делать. То есть стоит иметь запас. Единственный вопрос, почему не было сделано этого раньше, например, в летние месяцы, когда цены на газ были более привлекательными, чем сейчас. Это, кстати, даже технически не будет импорт, потому что не будут уплачиваться таможенные платежи. Газ будет растамаживаться, когда с таможенного склада его будут переводить в режим для использования на внутреннем рынке", — сказал Ницович.

Предыдущую зиму Украина пережила без импортного топлива Фото: РИА Новости

Жизнь при -10°C: эксперт предоставил сценарии прохождения отопительного сезона

Между тем эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко отмечает, что газа в Украине для прохождения отопительного сезона хватит только при условии теплой зимы.

"Наши иностранные партнеры практически не хранили газ в наших газохранилищах. также мы частично потеряли наши газовые рудники. Добыча газа в 2024 году достаточно упала. Поэтому газа у нас мало. Поэтому все будет зависеть от погодных условий. Именно от погоды зимой будет зависеть то, как нам удастся пройти отопительный сезон. Если температура воздуха будет держаться нуля, без резких перепадов до минуса, то можно считать более-менее нормальным отопительным сезоном. Но нужно учитывать также и обстрелы", — отметил Попенко.

Именно от погоды зимой будет зависеть то, как нам удастся пройти отопительный сезон

Очередная проблема с прохождением отопительного сезона зимой заключается еще в том, что к этому совсем не готов многоквартирный фонд. Олег Попенко отметил, что из-за отсутствия капитальных ремонтов в многоэтажках происходит до 40-50% потери тепла со стартом сезона.

"Если температура воздуха опустится до -10°C и продержится три-пять дней, то это будет серьезным вызовом для прохождения отопительного сезона во многих городах Украины", — заявил Попенко.

По худшему сценарию, это означает снижение температуры в домах до критических отметок.

"Для экономии газа теплокоммунэнерго будут уменьшать температуру теплоносителей и подачу в многоквартирные дома, что приведет к режиму в 14-16°C в квартирах.

Понятно, что все вузы, школы отправят на долгосрочные каникулы. Подача электроэнергии будет также под огромным вопросом. Ведь, кроме атомных станций покрывать потребности в электроэнергии у нас могут только за счет газа и немножко ГЭС. Ветер или солнце вряд ли дадут нужный объем в случае низких температур. А это означает, что газ будут направлять на поставку электроэнергии. Поэтому по пессимистическому сценарию, мы сидим без тепла и электроэнергии. Прежде всего это касается прифронтовых и приграничных областей", — пояснил Олег Попенко.

Подготовка к возможным отключениям электроэнергии и отопления является критически важной

Есть ли шанс подготовиться к зиме самостоятельно

Как показал предыдущий опыт зимы 2023-2024, подготовка к возможным отключениям электроэнергии и отопления является критически важной. И главное — это желание самих сожителей домов объединиться. Если обеспечить свои дома необходимым оборудованием на случай блэкаутов или отсутствия централизованного отопления могут далеко не все, то привлечь ОСМД или ЖКХ к обследованию и ремонту сетей возможно.

при подготовке к зиме следует обследовать сети — электрические щитки, сети горячей и холодной воды, канализацию и максимально сделать хотя бы текущий ремонт инфраструктуры дома, чтобы потом во время морозов все это не вышло из строя

"Прежде всего следует обследовать сети — электрические щитки, сети горячей и холодной воды, канализацию и максимально сделать хотя бы текущий ремонт инфраструктуры дома, чтобы потом во время морозов все это не вышло из строя. Также нужно обеспечить в домах выше 9-го этажа, наличие резервных источников питания электроэнергии. На случай отключений, региональных блэкаутов должна быть возможность запитать насосную группу, которая подает воду, тепло на верхние этажи, а также лифты. Вот то, что нужно сделать прямо сейчас. Но действительно это достаточно сложно", — отметил эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко.

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Фактически, у многоэтажек есть только несколько решений, в случае, если есть ОСМД, — это установка генератора для поддержки насосов (вода и отопление), или, если таким будет решение ОСМД, — установка солнечной электростанции на 30 кВт. "Наше ОСМД приняло решение установить СЭС на крыше. В системе будут инверторы, способные накапливать электрическую энергию и выдавать ее во время блэкаутов. При таких условиях у нас при отключениях будет и работать один лифт, а также насосы, которые будут подавать тепло и воду на верхние этажи. Это важно, ведь, по нашему опыту, во время отсутствия электроэнергии с 11 по 25 этаж не было ни воды, ни тепла", — рассказала Фокусу жительница многоквартирного дома в Киеве Анастасия Зайчук.

Среди прочей подготовки к холодам — привычные уже для украинцев закупка термосов, газовых туристических плиток, теплых одеял и даже спальных мешков. Многие из жителей городов уже имеют определенные запасы нужных материалов, ведь зима не обещает быть легкой и комфортной.