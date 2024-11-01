Отключений электроэнергии в осенне-зимний период не избежать. Насколько длительными они будут, зависит от многих факторов.

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Уже в первую неделю ноября температура воздуха ночью во многих регионах Украины, в частности Киеве, опустится до минусовой. По информации Центра противодействия дезинформации, от нее в основном зависит, будут ли украинцы жить в блэкаутах по 12-ть или до 20 часов в сутки. В материале"Отопительный сезон начинается: какие угрозы существуют и будут ли выключать отопление" Фокус вместе с экспертом по ЖКХ Олегом Попенко проследил ход событий в Украине и их влияние на ситуацию с отоплением.

Ситуация с отоплением и два сценария прохождения зимы

Заметим, что по оптимистическому сценарию, в Украине должны стабильно работать 8-9 энергоблоков АЭС, а зима не испугает морозами. В таком случае возможно восстановление около 3 ГВт из 6 ГВт поврежденных мощностей, что приведет к отключениям света на срок до 12 часов в сутки.

Тимур Ткаченко, заместитель министра развития общин и территорий Украины об отопительном сезоне

Если восстановление составит около 2000 МВт мощности при условии работы 6-7 энергоблоков АЭС и зимы при -10℃. В этом случае энергетическая система может столкнуться с кризисом.

В самом неблагоприятном случае, если Россия продолжит атаки на украинскую энергетику, гражданам придется проводить до 20 часов в сутки без электроэнергии и отопления.

Если восстановление составит около 2000 МВт мощности при условии работы 6-7 энергоблоков АЭС и зимы при -10℃. В этом случае энергетическая система может столкнуться с кризисом

Согласно прогнозу эксперта по жилищно-коммунальным услугам Олега Попенко, при температуре -10°C зимой украинцы, вероятно, будут иметь доступ к электроэнергии только 12-14 часов в сутки, остальные 10 часов придется обходиться без тепла и света.

"Если температура воздуха опустится до -10°C и продержится три-пять дней, то это будет серьезным вызовом для прохождения отопительного сезона во многих городах Украины", — сказал Фокусу Олег Попенко.

Отключений электроэнергии в осенне-зимний период не избежать Фото: Flickr

Готовы ли многоквартирные дома к зиме

Ситуация усугубляется тем, что к зиме совсем не готов многоквартирный фонд. Олег Попенко отметил, что из-за отсутствия капитальных ремонтов в многоэтажках происходит до 40-50% потери тепла со стартом сезона.

По худшему сценарию, это означает снижение температуры в домах до критических отметок.

Из-за отсутствия капитальных ремонтов в многоэтажках происходит до 40-50% потери тепла со стартом сезона

"Для экономии газа теплокоммунэнерго будут уменьшать температуру теплоносителей и подачу в многоквартирные дома, что приведет к режиму в 14-16°C в квартирах.

Понятно, что все вузы, школы отправят на долгосрочные каникулы. Подача электроэнергии будет также под огромным вопросом. Ведь, кроме атомных станций покрывать потребности в электроэнергии у нас могут только за счет газа и немножко ГЭС. Ветер или солнце вряд ли дадут нужный объем в случае низких температур. А это означает, что газ будут направлять на поставку электроэнергии. Поэтому по пессимистическому сценарию, мы сидим без тепла и электроэнергии. Прежде всего это касается прифронтовых и приграничных областей", — пояснил Олег Попенко.

Подготовка к возможным отключениям электроэнергии и отопления является критически важной Фото: Getty Images

Есть ли шанс подготовиться к зиме самостоятельно и что нужно на случай отключения света

Опыт зимы 2023-2024 свидетельствует, что подготовка к возможным отключениям электроэнергии и отопления является критически важной. И главное — это желание самих сожителей домов объединиться. Если обеспечить свои дома необходимым оборудованием на случай блэкаутов или отсутствия централизованного отопления могут далеко не все, то привлечь ОСМД или ЖКХ к обследованию и ремонту сетей возможно.

"Прежде всего следует обследовать сети — электрические щитки, сети горячей и холодной воды, канализацию и максимально сделать хотя бы текущий ремонт инфраструктуры дома, чтобы потом во время морозов все это не вышло из строя. Также нужно обеспечить в домах выше 9-го этажа, наличие резервных источников питания электроэнергии. На случай отключений, региональных блэкаутов должна быть возможность запитать насосную группу, которая подает воду, тепло на верхние этажи, а также лифты. Вот то, что нужно сделать прямо сейчас. Но действительно это достаточно сложно", — отметил эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко.

Добавим, что при наличии индивидуального отопления, следует осуществить техническое обслуживание котла, теплых полов, обогревателей, кондиционера. Не лишним будет объединитесь с соседями, чтобы утеплить подъезд и дом — трубопроводы должны быть утеплены, а все окна и двери должны плотно закрываться.

Как Фокус уже сообщал, в Киеве начался отопительный сезон для жилых домов. Однако быстро подключить к теплу все квартиры невозможно, так как это грозит аварийными повреждениями