Вже наступного тижня: в Україні прогнозують повернення відключень світла, що відомо та за яких умов

В "Центренерго" повідомили, що пік споживання електроенергії змістився майже на годину. НКРЕКП працює над збільшенням прайс-кепів, щоб не втратити можливості імпорту. Про масштабний блекаут напередодні також попереджав очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, який закликав українців готуватися до найгіршого сценарію.

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Графіки відключення світла можуть повернутись в Україну вже з наступного тижня. Про це заявив член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко, як передали в "Інтерфакс-Україна" 1 листопада.

"З наступного тижня синоптики прогнозують відчутне зниження температури. Для енергетиків це означає, що для балансування енергосистеми необхідно буде залучити більш суттєві заходи — такі як аварійна допомога від операторів суміжних країн. Але до застосування аварійної допомоги необхідно максимально використати власні ресурси. В разі, якщо НЕК "Укренерго" не вдасться витримати баланс енергосистеми, буде застосування графіків відключень", — уточнив він.

Величко повідомив, що після похолодання у жовтні енергосистема вже фіксує відчутне зростання споживання. Окрім того, пік змістився з 20:00 на 19:10.

Водночас через зниження температури споживання зросте й у Європі. Ціни та електроенергію зростуть, в тому числі через зменшення частки відновлювальних джерел енергії. Усе це вплине і на можливості комерційного імпорту в Україну, адже на спотовому ринку встановлені обмеження ціни — прайс-кепи. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) почала процедуру перегляду прайс-кепів, щоб збільшити їх, а дехто виступає за повне їх скасування.

"Для споживачів це болюча тема, але необхідно розуміти, що без підвищення прайс-кепів, комерційний імпорт електроенергії буде недоступний, особливо в періоди різкого похолодання. Аварійна допомога буде коштувати набагато дорожче", — підкреслив представник "Центренерго".

Підготовка до зими триває. "Центренерго" продовжує ремонтні роботи на ТЕС. В Україні планують під’єднати до енергосистеми майже 1 ГВт генерувальної потужності.

"Але нам дуже необхідно забезпечити ППО усі генерувальні потужності держави та максимально використовувати міждержавний перетин з метою залучення імпорту", — пояснив Величко.

Відключення світла в Україні — Федоров та попередження про тотальний блекаут

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров 25 жовтня інформував, що закликає усіх готуватись до повної відсутності електроенергії.

"Може, це не подобається, тому що ми оперуємо такими категоричними речами. Але давайте готуватися до найгіршого. Буде краще — буде супер", — підкреслював він.

У Запорізькій області не виключають, що залишаться без централізованого електропостачання на водонапірні станції. На цей випадок встановлюють два генератори. Окрім того, на усіх великих котельнях ставлять когенераційні установки. Школи та лікарні отримали звичайні генератори.

Економія газу та тривалість відключень

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук інформував, що через опалювальний сезон Україна "близька" до відключень електроенергії. Він розповів, що у Києві відкладали під’єднання будинків до тепла через економію газу.

"Теж, напевно, правильно, тому що економити газ треба, тому що невідомо, яка буде ситуація з транзитом газу, як будемо забезпечувати себе після відключення транзиту", — зазначав експерт.

Також він прокоментував ймовірну тривалість відключень світла в Україні.

"Не можна сказати, що це буде відразу по 12 годин, як прогнозували. Але доки не почнуться морози, морози десь вночі до -10, а вдень стабільна температура -5, тоді ми не побачимо тих 12 годин. А так, за такої картини так, тоді можуть початись відключення триваліші. В різних регіонах буде по-різному", — повідомляв Корольчук.

Відключення світла через масовані обстріли ЗС РФ — попередження РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко 15 жовтня заявив, що з початком опалювального сезону в Україні очікують масованих ударів по енергетиці, що також може призвести до нових відключень світла для побутових споживачів.

"Із початком опалювального сезону очікуються масовані російські удари по енергетиці", — попереджав Литвиненко та наголошував, що від початку повномасштабного російського вторгнення українська енергетика змогла вистояти і показала, що здатна реалізовувати інноваційні рішення.

Нагадаємо, ІТ-інженер Ігор Карнаух розповів про п’ять способів, як під’єднатись до інтернету, якщо немає світла.

Фокус зібрав добірку з п’яти обігрівачів, які продаються на Aliexpres та можуть стати порятунком під час відключень світла.