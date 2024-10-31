Як під'єднатися до інтернету, коли немає світла: інженер назвав 5 способів (відео)

За словами інженера Ігоря Карнауха, три з п'яти способів під'єднати інтернет без світла не потребують знань у галузі електротехніки.

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В Україні через пошкодження енергетичної інфраструктури можливі відключення електроенергії, через що деякі громадяни залишаться без інтернету. Про те, як підключитися до інтернету без світла розповів ІТ-інженер Ігор Карнаух в інтерв'ю "Суспільному".

Інженер Ігор Карнаух: 5 способів підключитися до інтернету без світла

За словами інженера, найбюджетніший спосіб — це купити USB/wi-fi-модуль. Його можна підключити до стаціонарного комп'ютера, завдяки чому на ПК з'явиться wi-fi. Для цього в телефоні слід заздалегідь налаштувати точку доступу. USB-модуль ловитиме інтернет, що лунає з телефону за допомогою точки доступу. Коштує такий пристрій від 200 до 1000 гривень.

Другий варіант — джерело живлення з низькими напругами, у якому є кілька виходів для підключення wi-fi-роутера. Його вартість — від 2000 до 3000 гривень. Цей прилад може забезпечити доступ до інтернету тільки в тих будинках, де використовується технологія GPON — спеціальний дріт, по якому інтернет передається світлом. Такі мережі проводять зазвичай у приватні будинки.

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Третій спосіб є найдорожчим. Він передбачає використання джерела безперебійного живлення, здатного живити персональний комп'ютер, wi-fi-роутер і медіа-конвертор. Ціни на таке обладнання стартують від 2000–3000 гривень.

Що стосується четвертого і п'ятого способів, за словами Ігоря Карнауха, вони вимагають знань у галузі електротехніки.

"Можна придбати перетворювачі — підвищувальні або понижувальні — вони здатні видавати будь-яку напругу, яку ми виставимо. Це дасть можливість самому змайструвати від домашнього акумулятора ту напругу, якою живляться наші інтернет-прилади. Ці прилади обійдуться вам і близько тисячі гривень, а також більшу суму коштуватиме акумулятор. П'ятим способом є інвертор з напругою 220 вольт. Прилад можна живити від автомобіля або акумулятора", — розповів інженер.

Нагадаємо, український програміст Славік Савко облаштував у себе вдома супутниковий інтернет, який суттєво дешевший, ніж Starlink від SpaceX.

Своєю чергою Богдан Нещерет із міста Ніжин у Чернігівській області обладнав у себе на подвір'ї цілу систему альтернативних джерел енергії.