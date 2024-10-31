Как подключиться к интернету, когда нет света: инженер назвал 5 способов (видео)

По словам инженера Игоря Карнауха, три из пяти способов подключить интернет без света не требуют знаний в области электротехники.

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В Украине из-за повреждений энергетической инфраструктуры возможны отключения электроэнергии, из-за чего некоторые граждане останутся без интернета. О том, как подключиться к интернету без света рассказал ІТ-инженер Игорь Карнаух в интервью "Суспільному".

Инженер Игорь Карнаух 5 спобов подключиться к интернету без света

По словам инженера, самый бюджетный способ – это купить USB/wi-fi-модуль. Его можно подключить к стационарному компьютеру, благодаря чему на ПК появится wi-fi. Для этого в телефоне следует заранее настроить точку доступа. USB-модуль будет ловить интернет, раздающийся с телефона с помощью точки доступа. Стоит такое устройство от 200 до 1000 гривен.

Второй вариант — источник питания с низкими напряжениями, в котором есть несколько выходов для подключения wi-fi-роутера. Его стоимость — от 2000 до 3000 гривен. Этот прибор может обеспечить доступ в интернет только в тех домах, где используется технология GPON — специальный провод, по которому интернет передается светом. Такие сети проводят обычно в частные дома.

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Третий способ является самым дорогим. Он предусматривает использование источника бесперебойного питания, способного питать персональный компьютер, wi-fi-роутер и медиа-конвертор. Цены на такое оборудование стартуют от 2000-3000 гривен.

Что касается четвертого и пятого способов, по словам Игоря Карнауха, они требуют знаний в области электротехники.

"Можно приобрести преобразователи — повышающие или понижающие — они способны выдавать любое напряжение, которое мы выставим. Это даст возможность самому смастерить от домашнего аккумулятора то напряжение, которым питаются наши интернет-приборы. Эти приборы обойдутся вам и порядка тысячи гривен, а также большую сумму будет стоить аккумулятор. Пятым способом является инвертор с напряжением 220 вольт. Прибор можно запитать от автомобиля или аккумулятора", — рассказал инженер.

Напомним, украинский программист Славик Савко обустроил у себя дома спутниковый интернет, который существенно дешевле, чем Starlink от SpaceX.

В свою очередь Богдан Нещерет из города Нежин в Черниговской области оборудовал у себя во дворе целую систему альтернативных источников энергии.