Starlink "для бедных": айтишник рассказал, как подключил спутниковый интернет за 10 000 грн

По словам Славика Савко, оборудование Tooway является более дешевой и надежной альтернативой интернета от SpaceX.

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Украинский программист Славик Савко обустроил у себя дома спутниковый интернет, который существенно дешевле, чем Starlink от SpaceX. Подробностями установки и подключения антенны айтишник поделился на форуме DOU.

Как отмечает программист, альтернативный спутниковый интернет является не только дешевой альтернативой Starlink, но и надежным вариантом, так как антенны от SpaceX являют собой "сложную антенну с кучей механики и электроники". Услуги спутникового интернета из традиционных геостационарных спутников сейчас предоставляются в трех диапазонах частот:

C-Band – наиболее стабильная и надежная связь, которая нуждается в больших антеннах. Среди ее минусов — низкая скорость.

Ku band в прошлом был самым популярным среди бытовых потребителей диапазоном. Среди его преимуществ — не очень высокая чувствительность к погодным условиям, небольшой диаметр зеркала и не обязательная точная наводка на спутник. Среди минусов — также низкая скорость.

Ka band считается наиболее "живым" диапазоном. Он предлагает более высокую скорость, но требует точной наводки на спутник.

Самой популярной услугой интернета в диапазоне Ka является Tooway. Этот комплект обеспечивает в основном скорость 25 Мб/с на прием и 6 МБ/с на передачу. Именно на нем Славик Савко остановил свой выбор. Он решил воспользоваться услугами малоизвестного провайдера SkySat+, купив комплект б/у оборудования Tooway за 10 000 гривен.

"Starlink для бедных", — говорит о своем приобретении айтишник.

Спутниковая антенна Tooway Фото: dou.ua

Для подключения оборудования автору также пришлось докупить дополнительные 30 метров кабеля F 690 BV с улучшенным экранированием от "Одесса Кабель", сверло, анкеры для крепления кронштейна антенны и удлинитель на 20 метров, чтобы подсоединить дрель. Он подчеркнул, что на качестве кабеля не следует экономить. Особенно важно, чтобы был качественный экран, так как он влияет на качество связи.

Кабель для подключения спутникового интернета Фото: dou.ua

Для выбора места установки антенны Славик загрузил приложение Viasat Tech Tools. Далее следует этап крепления кронштейна, сборки антенны и крепления антенны к кронштейну. При этом важно, чтобы антенна свободно двигалась по горизонтальной оси. Затем айтишник спустил кабель по стене, завел в квартиру, закрепил и подключил к модему, который в свою очередь подключается к Wan1-порту. После этого приложение "увидело" модем и антенна поймала сигнал.

Выбор места установки антенны Фото: dou.ua

"С первого раза? "Круто", — подумал я, но увидел, что уровень сигнала 8db, а должен быть не менее 10. Немного покрутил антенной и увидел, что так наводить бесполезное дело. Поэтому затянул хомуты и начал наводить специальными направляющими тонкой настройки. Наибольшее значение уровня сигнала, которого удалось добиться, это 11db. Ок – затягиваем контрагайки и слезаем с крыши", — рассказывает Савко.

Последний шаг – звонок провайдеру для активации. Программист передал почтовый индекс и пакет, который хочет установить, и сейчас ожидает активации.

Напомним, украинские мобильные операторы заявили, что не смогут выполнить требование Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) об обеспечении 10 часов автономной работы базовых станций при отключениях света.

Специалист экспертной группы нормативного обеспечения электронных коммуникаций Министерства цифровой трансформации Украины Надежда Бабич также отметила, что из-за отключений света некоторые базовые станции перегружаются, из-за чего связь замедляется даже у тех абонентов, у которых есть свет.