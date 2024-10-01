Starlink "для бідних": айтішник розповів, як підключив супутниковий інтернет за 10 000 грн

За словами Славіка Савка, обладнання Tooway є дешевшою і надійнішою альтернативою інтернету від SpaceX.

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Український програміст Славік Савко облаштував у себе вдома супутниковий інтернет, який суттєво дешевший, ніж Starlink від SpaceX. Подробицями встановлення та підключення антени айтішник поділився на форумі DOU.

Як зазначає програміст, альтернативний супутниковий інтернет є не тільки дешевою альтернативою Starlink, а й надійним варіантом, адже антени від SpaceX являють собою "складну антену з купою механіки та електроніки". Послуги супутникового інтернету з традиційних геостаціонарних супутників зараз надаються в трьох діапазонах частот:

C-Band — найбільш стабільний і надійний зв'язок, який потребує великих антен. Серед його мінусів — низька швидкість.

Ku band у минулому був найпопулярнішим серед побутових споживачів діапазоном. Серед його переваг — не дуже висока чутливість до погодних умов, невеликий діаметр дзеркала і не обов'язкове точне наведення на супутник. Серед мінусів — також низька швидкість.

Ka band вважається найбільш "живим" діапазоном. Він пропонує вищу швидкість, але вимагає точного наведення на супутник.

Найпопулярнішою послугою інтернету в діапазоні Ka є Tooway. Цей комплект забезпечує здебільшого швидкість 25 Мб/с на прийом і 6 МБ/с на передачу. Саме на ньому Славік Савко зупинив свій вибір. Він вирішив скористатися послугами маловідомого провайдера SkySat+, купивши комплект б/в обладнання Tooway за 10 000 гривень.

"Starlink для бідних", — говорить про свою покупку айтішник.

Супутникова антена Tooway Фото: dou.ua

Для підключення обладнання автору також довелося докупити додаткові 30 метрів кабелю F 690 BV з поліпшеним екрануванням від "Одеса Кабель", свердло, анкери для кріплення кронштейна антени і подовжувач на 20 метрів, щоб під'єднати дриль. Він підкреслив, що на якості кабелю не слід економити. Особливо важливо, щоб був якісний екран, оскільки він впливає на якість зв'язку.

Кабель для підключення супутникового інтернету Фото: dou.ua

Для вибору місця встановлення антени Славік Савко завантажив додаток Viasat Tech Tools. Далі йде етап кріплення кронштейна, складання антени і кріплення антени до кронштейна. При цьому важливо, щоб антена вільно рухалася по горизонтальній осі. Потім айтішник спустив кабель по стіні, завів у квартиру, закріпив і під'єднав до модему, який зі свого боку під'єднується до Wan1-порту. Після цього застосунок "побачив" модем і антена зловила сигнал.

Вибір місця встановлення антени Фото: dou.ua

"З першого разу? "Круто", — подумав я, але побачив, що рівень сигналу 8db, а має бути не менше 10. Трохи покрутив антеною і побачив, що так наводити марна справа. Тому затягнув хомути і почав наводити спеціальними напрямними тонкого налаштування. Найбільше значення рівня сигналу, якого вдалося домогтися, це 11db. Ок — затягуємо контрагайки і злазимо з даху", — розповідає Славік Савко.

Останній крок — дзвінок провайдеру для активації. Програміст передав поштовий індекс і пакет, який хоче встановити, і зараз чекає на активацію.

Нагадаємо, українські мобільні оператори заявили, що не зможуть виконати вимогу Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) щодо забезпечення 10 годин автономної роботи базових станцій під час вимкнення світла.

Фахівець експертної групи нормативного забезпечення електронних комунікацій Міністерства цифрової трансформації України Надія Бабич також зазначила, що через відключення світла деякі базові станції перевантажуються, через що зв'язок сповільнюється навіть у тих абонентів, у яких є світло.