Уже на следующей неделе: в Украине прогнозируют возвращение отключений света, что известно и при каких условиях

В "Центрэнерго" сообщили, что пик потребления электроэнергии сместился почти на час. НКРЭКУ работает над увеличением прайс-кепов, чтобы не потерять возможности импорта. О масштабном блэкауте накануне также предупреждал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, который призвал украинцев готовиться к худшему сценарию.

Related video

Графики отключения света могут вернуться в Украину уже со следующей недели. Об этом заявил член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко, как передали в "Интерфакс-Украина" 1 ноября.

"Со следующей недели синоптики прогнозируют ощутимое снижение температуры. Для энергетиков это означает, что для балансировки энергосистемы необходимо будет привлечь более существенные меры — такие как аварийная помощь от операторов сопредельных стран. Но до применения аварийной помощи необходимо максимально использовать собственные ресурсы. В случае, если НЭК "Укрэнерго" не удастся выдержать баланс энергосистемы, будет применение графиков отключений", — уточнил он.

Величко сообщил, что после похолодания в октябре энергосистема уже фиксирует ощутимый рост потребления. Кроме того, пик сместился с 20:00 на 19:10.

В то же время из-за снижения температуры потребление возрастет и в Европе. Цены и электроэнергию вырастут, в том числе из-за уменьшения доли возобновляемых источников энергии. Все это повлияет и на возможности коммерческого импорта в Украину, ведь на спотовом рынке установлены ограничения цены — прайс-кэпы. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начала процедуру пересмотра прайс-кэпов, чтобы увеличить их, а некоторые выступают за полную их отмену.

"Для потребителей это болезненная тема, но необходимо понимать, что без повышения прайс-кэпов, коммерческий импорт электроэнергии будет недоступен, особенно в периоды резкого похолодания. Аварийная помощь будет стоить гораздо дороже", — подчеркнул представитель "Центрэнерго".

Подготовка к зиме продолжается. "Центрэнерго" продолжает ремонтные работы на ТЭС. В Украине планируют подключить к энергосистеме почти 1 ГВт генерирующей мощности.

"Но нам очень необходимо обеспечить ПВО все генерирующие мощности государства и максимально использовать межгосударственное пересечение с целью привлечения импорта", — объяснил Величко.

Отключение света в Украине — Федоров и предупреждение о тотальном блэкауте

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров 25 октября информировал, что призывает всех готовиться к полному отсутствию электроэнергии.

"Может, это не нравится, потому что мы оперируем такими категоричными вещами. Но давайте готовиться к худшему. Будет лучше — будет супер", — подчеркивал он.

В Запорожской области не исключают, что останутся без централизованного электроснабжения на водонапорные станции. На этот случай устанавливают два генератора. Кроме того, на всех крупных котельных ставят когенерационные установки. Школы и больницы получили обычные генераторы.

Экономия газа и продолжительность отключений

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук информировал, что из-за отопительного сезона Украина "близка" к отключениям электроэнергии. Он рассказал, что в Киеве откладывали подключение домов к теплу из-за экономии газа.

"Тоже, наверное, правильно, потому что экономить газ надо, потому что неизвестно, какая будет ситуация с транзитом газа, как будем обеспечивать себя после отключения транзита", — отмечал эксперт.

Также он прокомментировал вероятную продолжительность отключений света в Украине.

"Нельзя сказать, что это будет сразу по 12 часов, как прогнозировали. Но пока не начнутся морозы, морозы где-то ночью до -10, а днем стабильная температура -5, тогда мы не увидим тех 12 часов. А так, при такой картине да, тогда могут начаться отключения более длительные. В разных регионах будет по-разному", — сообщал Корольчук.

Отключение света из-за массированных обстрелов ВС РФ — предупреждение СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко 15 октября заявил, что с началом отопительного сезона в Украине ожидают массированных ударов по энергетике, что также может привести к новым отключениям света для бытовых потребителей.

"С началом отопительного сезона ожидаются массированные российские удары по энергетике", — предупреждал Литвиненко и подчеркивал, что с начала полномасштабного российского вторжения украинская энергетика смогла выстоять и показала, что способна реализовывать инновационные решения.

Напомним, ІТ-инженер Игорь Карнаух рассказал о пяти способах, как подключиться к интернету, если нет света.

Фокус собрал подборку из пяти обогревателей, которые продаются на Aliexpres и могут стать спасением во время отключений света.