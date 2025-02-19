Cолнечные панели сжигают домашние электростанции из-за одной ошибки: как сохранить деньги

Нужно тщательно изучать руководство перед подключением устройств друг к другу и следовать рекомендациям производителя.

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Солнечные панели могут уничтожить портативные зарядные станции, которые стали популярными в Украине из-за отключений света после российских обстрелов. Журналист издания How to Geek Бертель Кинг случайно сжег два таких устройства и рассказал, как избежать той же ошибки.

Автор материала купил портативную зарядную станцию Anker C300 мощностью 288 Вт, которой достаточно для зарядки телефонов, ноутбуков и мелкой бытовой техники. С максимальной выходной мощностью 300 Вт она не потянет кухонную технику, зато отлично подходит на случай кратковременных отключений электроснабжения, к тому же маленькие и легкие, поэтому удобно перевозятся в автомобиле.

Anker C300 имеет вход для зарядки от солнечных панелей, поэтому может считаться небольшим солнечным генератором. Максимально допустимая входная мощность составляет 100 Вт, но Бертель Кинг попробовал зарядить ее с помощью панели на 200 Вт. Раньше он успешно подключал более крупную Anker C1000 с входной мощностью 600 Вт к двум панелям по 400 Вт, и подумал, что в случае C300 трюк тоже сработает.

Зарядная станция Anker C300 и солнечные панели от Anker Фото: howtogeek.com

Солнечные панели редко достигают своей максимальной зарядной мощности, поэтому две панели по 400 Вт, скорее всего, выдадут около 600 Вт, чем 800 Вт. Тем не менее, эти панели могут выдавать более 600 Вт мощности, поэтому C1000, по-видимому, должен сдерживать потребляемую мощность до 600 Вт, поскольку использование двух панелей по 400 Вт — один из способов, который Anker рекомендует для зарядки устройства.

Предполагалось, что панель на 200 Вт будет работать с C300. Когда 200-ваттную панель Anker PS200 подключили к зарядной станции, последняя никак не отреагировала, кроме как перестала включаться. Владелец списал все на брак, и дождался, пока приедет вторая C300, и проверил ее сначала, зарядив от обычной розетки.

"Поэтому я вынес его на улицу и включил в ту же панель. На этот раз я услышал шипящий звук. Я немедленно отключил панель, но было уже слишком поздно. Когда я нажал кнопку питания, ничего не произошло. С тех пор она больше не включалась", — поделился автор.

Изучив руководство по эксплуатации, Бертель Кинг выяснил, что главной проблемой является не мощность, а напряжение — оно не должно превышать 28 В. Солнечные панели PS100, которые рекомендует использовать Anker, имеют рабочее напряжение 24,5 В и напряжение холостого хода 28,5 В. Это находится в поддерживаемом диапазоне от 11 В до 28 В.

Панели PS200 имеют удвоенное рабочее напряжение 48 В с напряжением разомкнутой цепи 57,6 В. Более крупных панелей PS400 вырабатывают вдвое большую мощность, чем PS200, но при этом имеют то же рабочее напряжение 48 В и напряжение разомкнутой цепи 57,6 В.

Ошибка кажется нелепой для тех, кто разбирается в электрике, но может дорого стоить несведущим людям. Как правило, такая поломка считается нарушением правил эксплуатации со стороны пользователя и не покрывается гарантией.

Ранее эксперты назвали лучшие солнечные генераторы, которые можно использовать в квартире или частном доме. Например, у Anker есть целая линейка недорогих и легких моделей.