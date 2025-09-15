На випадок морозів: представлена перша у світі зарядна станція на натрій-іонних батареях

Китайська компанія Bluetti представила портативну натрій-іонну електростанцію під назвою Pioneer Na, яка має потужність 900 ват-годин (Вт·год).

Зарядна станція Pioneer Na була вперше представлена ​​на конференції "Інновації для всіх" (IFA) у Берліні минулого тижня. Вона буде доступна для придбання в усьому світі приблизно з середини жовтня 2025 року, повідомляє Interesting Engineering.

Потужності 900 Вт·год достатньо для живлення ноутбуків, невеликої побутової техніки або використання як резервного джерела живлення. Зарядна станція має стандартну вихідну потужність 1500 Вт з режимом "Power Lifting" до 2250 Вт (для коротких імпульсів або важких резистивних пристроїв, таких як обігрівачі).

За даними виробника, Pioneer Na — це перша у світі портативна зарядна станція, яка отримала натрій-іонні (Na-ion) акумулятори, замість традиційних літій-іонних. Однією з головних переваг системи є чудова продуктивність у холодних умовах. Вона може заряджатися при температурі -15 °C та розряджатися при -25 °C.

Як зазначають у виданні, більшість акумуляторів зазвичай не можуть заряджатися за температур нижче точки замерзання. Своєю чергою батареї Pioneer Na здатні досягнути 60% навіть за температури близько -10 °C.

Електростанцію можна заряджати за допомогою сонячних панелей, а її термін служби становить близько 4000 циклів зарядки. Також варто враховувати, що вона важить цілих 16 кг, що приблизно на 20–25% більше, ніж літій-іонні аналоги.

