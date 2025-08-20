Нова станція Anker із сонячними панелями заряджається неймовірно швидко: у чому секрет

Anker Solix представила C1000 Gen 2 — найшвидшу у світі портативну зарядну станцію у своєму класі. Новинка може повністю зарядитися від розетки всього за 49 хвилин, а також підтримує живлення від сонячних панелей потужністю до 600 Вт.

Нова станція ємністю 1024 Втг і вихідною потужністю 2000 Вт позиціонується як найшвидша на ринку завдяки технології HyperFlash. При цьому, крім рекордно швидкої зарядки від мережі, вона здатна приймати до 600 Вт енергії від сонячних панелей, що робить аксесуар універсальним рішенням для автономного енергопостачання, пише PV Magazine.

Для досягнення максимальної швидкості зарядки необхідно ввімкнути режим UltraFast Charge Mode у мобільному застосунку. Станція оснащена п'ятьма розетками змінного струму і трьома портами USB-C (з яких два по 140 Вт). Це дає змогу живити практично будь-яку побутову техніку. Крім того, станція підтримує функцію джерела безперебійного живлення (ДБЖ) з часом перемикання менше 10 мілісекунд, що критично важливо для медичного обладнання або мережевих пристроїв.

В основі C1000 Gen 2 лежать акумулятори LFP4 третього покоління з технологією InfiniPower, розраховані на 4000 циклів зарядки. При цьому новинка стала на 14% меншою і на 11% легшою порівняно з аналогічними пристроями, включно з попередньою моделлю.

Продажі Anker Solix C1000 Gen 2 стартують 8 вересня. Ціна для перших покупців, які зареєструвалися на сайті виробника, складе $429, тоді як стандартна роздрібна вартість — $799.

Раніше ми писали про те, що мільйони повербанків вибухають і горять. Компанія Anker відкликала свій повербанк PowerCore 10000 (модель A1263) через "потенційну проблему" з літій-іонним акумулятором. Цьому передувала серія скарг на те, що повербанк вибухнув і загорівся.