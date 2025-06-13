Мільйони повербанків вибухають і горять: що відбувається з пристроями

Китайська компанія Anker відкликала свій повербанк PowerCore 10000 (модель A1263) через "потенційну проблему" з літій-іонним акумулятором. Цьому передувала серія скарг на те, що повербанк вибухнув і загорівся.

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Було отримано 19 скарг на вибухонебезпечний пристрій, вони стосувалися 1 158 000 повербанків, які було продано онлайн у період з червня 2016-го по грудень 2022 року, повідомляє The Verge.

Інциденти з повербанками призвели до отримання користувачами опіків — на щастя, незначних — і збитків на загальну суму понад 60 тис. доларів.

Проблемні батареї можна визначити за логотипом Anker, вигравіруваним збоку, і номером моделі A1263, надрукованим на нижньому краї.

Де знайти інформацію про батарею повербанка Фото: Anker

Щоправда, відкликані будуть тільки пристрої, продані в США з відповідними серійними номерами. Постраждалим пропонують на вибір або подарункову картку номіналом 30 доларів (вартість відкликаної батареї становить близько 27 доларів), або безкоштовний повербанк Anker ємністю 10 000 мАг в якості заміни (йдеться про модель A1388). Це покращений повербанк з індикатором рівня заряду і шнуром для зарядки з роз'ємом USB-C.

Акумулятори, які підпадають під категорію відкликаних, рекомендовано утилізувати безпечно — для цього їх треба відвезти на відповідне підприємство. Самостійно утилізувати літій-іонні акумулятори в будь-якому разі надто небезпечно, бо вони легко запалюються.

Ще користувачам радять бути уважними, особливо якщо вони мають справу з пристроями на літій-кінних батареях. Як альтернативу пропонують твердотільні батареї — вони дорожчі, але зате довговічніші та безпечніші.

Раніше Фокус повідомляв, що в США було створено батарею, яка не горить і, до того ж, працює в кілька разів швидше за звичайну. Йшлося про літій-повітряну батарею, здатну працювати за кімнатної температури.

Також стало відомо, що нова батарея без літію може зарядитися за лічені хвилини. Таку батарею розробили індійські вчені, причому їм вдалося обійти головні проблеми сучасних літій-іонних акумуляторів — високу ціну і потребу в рідкісній сировині.