Опасные батареи: зарядное устройство взорвалось в самолете посреди рейса (фото)

Самолет авиакомпании Air China, следовавший в Сеул, вынужденно совершил аварийную посадку в Шанхае после того, как литиевая батарея в ручной клади одного из пассажиров загорелась. Весь салон был заполнен дымом.

Пожар вспыхнул на борту рейса CA139, который вылетел из международного аэропорта Ханчжоу Сяошань в 9:47 по местному времени со 160 пассажирами и экипажем на борту и направлялся в международный аэропорт Инчхон в Южной Корее, пишет NBC News.

Самолет изменил курс на международный аэропорт Шанхай Фото: Instagram

Air China сообщила, что литиевая батарея в ручной клади пассажира, которая хранилась в багажном отсеке над головой, внезапно вспыхнула. Официально не разглашают информацию о модели или производителе этого устройства.

Самолет изменил курс

Экипаж немедленно отреагировал, и никто не пострадал, сообщается в заявлении. Самолет изменил курс на международный аэропорт Шанхай.

На видео, опубликованном в китайских социальных сетях, можно увидеть яркое пламя и густой дым, вырывающийся из верхнего отсека, а испуганные пассажиры тем временем кричат о помощи.

Відео дня

Двое бортпроводников бегут с огнетушителями, а другие кричат пассажирам, чтобы они оставались на своих местах. Один из пассажиров рассказал, что они услышали громкий взрыв за мгновение до того, как из отсека вырвалось пламя.

Пассажиры в безопасности

По данным сайта Flightradar24, борт приземлился в Шанхае около 11 часов утра. Авиакомпания подтвердила, что пассажиров в Сеул доставил другой самолет. В результате несчастного случая никто не пострадал, а самолет "не получил структурных повреждений".

Один из пассажиров рассказал, что они услышали громкий взрыв Фото: Instagram

