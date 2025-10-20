Небезпечні батареї: зарядний пристрій вибухнув у літаку посеред рейсу (фото)

Літак авіакомпанії Air China, що прямував до Сеула, вимушено здійснив аварійну посадку в Шанхаї після того, як літієва батарея в ручній поклажі одного з пасажирів спалахнула. Увесь салон був заповнений димом.

Пожежа спалахнула на борту рейсу CA139, який вилетів з міжнародного аеропорту Ханчжоу Сяошань о 9:47 за місцевим часом зі 160 пасажирами та екіпажем на борту і прямував до міжнародного аеропорту Інчхон у Південній Кореї, пише NBC News.

Літак змінив курс на міжнародний аеропорт Шанхай Фото: Instagram

Air China повідомила, що літієва батарея в ручній поклажі пасажира, яка зберігалася в багажному відсіку над головою, раптово спалахнула. Офіційно не розголошують інформацію про модель чи виробника цього пристрою.

Літак змінив курс

Екіпаж негайно відреагував, і ніхто не постраждав, повідомляється в заяві. Літак змінив курс на міжнародний аеропорт Шанхай.

На відео, опублікованому у китайських соціальних мережах, можна побачити яскраве полум'я і густий дим, що виривається з верхнього відсіку, а перелякані пасажири тим часом кричать про допомогу.

Двоє бортпровідників біжать з вогнегасниками, а інші гукають пасажирам, щоб вони залишалися на своїх місцях. Один з пасажирів розповів, що вони почули гучний вибух за мить до того, як з відсіку вирвалося полум'я.

Пасажири у безпеці

За даними сайту Flightradar24, борт приземлився в Шанхаї близько 11 години ранку. Авіакомпанія підтвердила, що пасажирів до Сеула доставив інший літак. У результаті нещасного випадку ніхто не постраждав, а літак "не зазнав структурних пошкоджень".

Один з пасажирів розповів, що вони почули гучний вибух Фото: Instagram

