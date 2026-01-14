Включили генератор и легли спать: в Киеве целая семья отравилась угарным газом (фото)

В одной из квартир на Лесном массиве в Деснянском районе правоохранители обнаружили тело 30-летней женщины, ее 61-летней матери и 63-летнего отца.

Молодую женщину несколькими днями ранее объявили в розыск после того, как она поехала к родителям, и связь с ней пропала, сообщили в столичной полиции.

Когда правоохранители приехали по предполагаемому адресу, где могла находиться разыскиваемая, то обнаружили три трупа. На балконе квартиры работал генератор, питание к которому поступало от газового баллона.

Генератор стоял на балконе, дверь которого была открыта в комнату Фото: Национальная полиция

В ходе расследования выяснилось, что накануне киевляне включили генератор на балконе и легли спать, не закрыв дверь балкона, которая вела в комнату. В итоге все они отравились угарным газом, что подтвердила и судебно-медицинская экспертиза.

Газовый баллон, подключенный к генератору Фото: Национальная полиция

Правоохранители предупреждают, что угарный газ нет запаха и цвета, но чрезвычайно опасен – отравление может произойти в считанные минуты. Они категорически рекомендуют использовать генераторы и топливо только на открытом воздухе.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с дополнительной отметкой "несчастный случай".

