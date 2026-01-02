Альтернатива генератору: эксперт испытал мощную зарядную станцию, которая запитает что угодно (фото)

Компания Anker выпустила линейку больших портативных зарядных станций, которые могут быть полноценным резервным источником питания для целого дома.

Новая зарядная станция Anker SOLIX F3000 имеет огромную емкость 3072 Вт-ч и универсальные розетки, которые позволяют ей обеспечить работу всего необходимого, от домашней техники до строительных инструментов. Результатами тестирования этого устройства поделился обозреватель портала AndroidGuys Эндрю Аллен.

По словам эксперта, было важно испытать полную мощность Anker SOLIX F3000, учитывая ее характеристики. В конце концов он взял зарядную станцию с собой в четырехдневный поход, чтобы питать смартфоны, сковородку, кофеварку, фен, вентилятор и даже фритюрницу. Кроме того, она служила основным источником освещения палатки.

Anker SOLIX F3000

Позже автор также предложил своему брату взять Anker SOLIX F3000 вместо традиционного газового генератора для строительных работ на ферме. В результате зарядная станция успешно питала электропилы, шлифовальные машины, лобзики и перфоратор на 120 В.

"Несмотря на все это, я все еще чувствую, что не использую Anker SOLIX F3000 на полную. Это мощное устройство, которое может временно обеспечить энергией весь кемпер или даже ваш дом.", — подчеркнул Аллен.

Anker SOLIX F3000

По словам обозревателя, если последовательно подключить две станции F3000, то можно получить выходное напряжение 240 В для более крупного оборудования, такого как сушилка для белья. Зарядка самого устройства такая же гибкая. Практически любой доступный вариант зарядки подходит для Anker SOLIX F3000.

"Anker SOLIX F3000 питается от аккумуляторной батареи емкостью 3072 Вт-ч. Это делает ее одной из самых мощных на современном рынке и позволяет работать в течение нескольких часов даже в самых сложных условиях как полноценный генератор. Благодаря этому вы можете быть уверены, что ваш холодильник проработает до 42 часов при отключении электроэнергии", — подытожил автор.

Напомним, Pioneer Na от Bluetti стала одной из первых зарядных станций, использующих натрий-ионные аккумуляторы вместо традиционных литий-ионных.

Фокус также сообщал, что портативная зарядная станция Jackery Explorer 500 v2 емкостью 512 Вт-ч может быть альтернативой традиционным генераторам.