Выручат во время отключений света: названы 3 лучшие зарядные станции 2025 года (фото)

Портативные зарядные станции на аккумуляторах могут стать отличной альтернативой генераторам, особенно для тех, кто проживает в квартирах. Они тихие, универсальные, безопасные для использования в помещении и могут заряжаться от солнечного света.

Большие зарядные станции предлагают наибольшую емкость и наибольшее количество розеток, но они тяжелые и дорогие. Небольшие модели гораздо доступнее, но не могут питать большие приборы, такие как холодильники. Кроме того, на рынке представлены модели среднего класса, которые пытаются сбалансировать емкость и стоимость. Из каждой категории обозреватель Yahoo Tech Рик Бройда выбрал одну зарядную станцию, которая имеет лучшее соотношение цены, мощности, функций и производительности.

EcoFlow Delta Pro 3

EcoFlow Delta Pro 3 Фото: yahoo

По версии эксперта, лучшей зарядной станцией большой мощности в 2025 году стала EcoFlow Delta Pro 3. Это устройство весом 56 кг способно питать среднестатистический холодильник мощностью 500 Вт в течение целых 24 часов. Благодаря наличию четырех стандартных розеток переменного тока на 120 В и одной розетки на 240 В, зарядная станция фактически может служить центром резервного питания. При необходимости ее емкость можно расширить до 3600 Вт-ч, добавив два внешних аккумулятора.

Відео дня

Приложение EcoFlow позволяет контролировать работу зарядной станции и изменять настройки, включая ограничения зарядки и разрядки, а также запланированные задачи. Есть режим времени использования, который позволяет контролировать зарядку аккумулятора на основе колебаний скорости, и опция GFCI/RCD для зарядки электромобиля через один из выходов переменного тока.

"Это, безусловно, дорого, но независимо от того, используете ли вы его отдельно или подключаете домой, Delta Pro 3 предлагает, пожалуй, лучшее сочетание емкости и выходной мощности, которое вы можете получить", — считает Бройда.

Технические характеристики EcoFlow Delta Pro 3:

емкость — 4096 Вт-ч;

выходная мощность — 4000 Вт;

вес — 50 кг;

стандартные розетки переменного тока — 4;

порты USB — 4;

гарантия — 5 лет.

Преимущества EcoFlow Delta Pro 3:

емкость;

возможность расширения до двух дополнительных аккумуляторов;

быстрая зарядка;

очень хорошее приложение;

может заряжать электромобиль.

Недостатки EcoFlow Delta Pro 3:

высокая цена;

вес;

некоторые режимы и настройки запутаны.

Jackery Explorer 2000 Plus

Jackery Explorer 2000 Plus Фото: Jackery

Зарядная станция Jackery Explorer 2000 Plus возглавила список лучших моделей средней мощности в 2025 году. Она имеет уникальную возможность расширения, поддерживая до пяти внешних аккумуляторов общей емкостью 12 000 Вт-ч. Более того, к ней можно подключить вторую зарядную станцию с пятью дополнительными аккумуляторами, увеличив доступную выходную мощность до 6000 Вт и емкость до более 24 000 Вт-ч. Этого будет достаточно для питания целого дома.

Приложение для Jackery Explorer 2000 Plus полезно для базового мониторинга и включения таких настроек, как экономия заряда батареи и тихая зарядка. Однако, по словам обозревателя, программа оказалась несколько нестабильной, часто неточно отображая происходящее на устройстве. Например, при включении двух розеток переменного и постоянного тока вручную, приложение показывало активной только последнюю.

Технические характеристики Jackery Explorer 2000 Plus:

емкость — 2042 Вт-ч;

выходная мощность — 3000 Вт;

вес — 29 кг;

стандартные розетки переменного тока — 4;

порты USB — 4;

гарантия — 5 лет.

Преимущества Jackery Explorer 2000 Plus:

простой, понятный дизайн;

детальные печатные инструкции;

поддержка до пяти дополнительных аккумуляторов.

Недостатки Jackery Explorer 2000 Plus:

нет зарядной панели Qi для телефонов;

приложение работает не совсем корректно.

Anker Solix C300

Anker Solix C300 Фото: yahoo

Anker Solix C300 получила звание лучшей компактной зарядной станции, которую легко переносить из комнаты в комнату. По словам эксперта, это одна из самых мощных портативных электростанций, которую можно было приобрести в 2025 году. Несмотря на свои компактные габариты, устройство имеет емкость 288 Вт-ч, что является одним из самых высоких показателей в данном классе. Зарядная станция имеет четыре порта USB, три розетки переменного тока и встроенный фонарик в форме полосы C300.

"Если вы ищете действительно портативную электростанцию, которая подойдет для работы вашего телефона и другой небольшой электроники, Anker Solix C300 — наш лучший выбор", — отметил Бройда.

При этом эксперт указал на слишком короткий шнур питания, плохо обозначенные кнопки или открытую 12-вольтовую автомобильную розетку, в которую легко может попасть мусор. Кроме того, он заметил, что печатное руководство пользователя Anker не содержит никакой инструкции по эксплуатации, а лишь информацию о безопасности и хранении.

Технические характеристики Anker Solix C300:

емкость — 288 Вт-ч;

выходная мощность — 300 Вт;

вес — 4,1 кг;

стандартные розетки переменного тока — 3;

порты USB — 4;

гарантия — 5 лет.

Преимущества Anker Solix C300:

большая емкость, чем у большинства;

большое количество выходов, включая три выхода переменного тока;

фонарик с тремя режимами и режимом SOS;

четыре способа зарядки, включая USB-C;

полезное приложение.

Недостатки Anker Solix C300:

нет крышки на автомобильной розетке;

инструкция не содержит фактических инструкций;

плохо обозначенные кнопки;

короткий шнур питания;

очень мелкий шрифт на экране.

Напомним, новая портативная зарядная станция Bluetti Elite 10 Mini имеет мощность 200 Вт и емкость 128 Вт-ч.

Фокус также писал о зарядной станции Talix Zeta, разработанной в сотрудничестве с Lenovo, имеющей емкость 1 кВт-ч.