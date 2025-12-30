Виручать під час відключень світла: названо 3 найкращі зарядні станції 2025 року (фото)

Портативні зарядні станції на акумуляторах можуть стати чудовою альтернативою генераторам, особливо для тих, хто проживає у квартирах. Вони тихі, універсальні, безпечні для використання в приміщенні та можуть заряджатися від сонячного світла.

Великі зарядні станції пропонують найбільшу ємність та найбільшу кількість розеток, але вони важкі та дорогі. Невеликі моделі набагато доступніші, але не можуть живити великі прилади, такі як холодильники. Окрім того, на ринку представлені моделі середнього класу, які намагаються збалансувати ємність та вартість. З кожної категорії оглядач Yahoo Tech Рік Бройда вибрав одну зарядну станцію, яка має найкраще співвідношення ціни, потужності, функцій та продуктивності.

EcoFlow Delta Pro 3

EcoFlow Delta Pro 3 Фото: yahoo

За версією експерта, найкращою зарядною станцією великої потужності у 2025 році стала EcoFlow Delta Pro 3. Цей пристрій вагою 56 кг здатен живити середньостатистичний холодильник потужністю 500 Вт протягом цілих 24 годин. Завдяки наявності чотирьох стандартних розеток змінного струму на 120 В та одної розетки на 240 В, зарядна станція фактично може служити центром резервного живлення. При потребі її ємність можна розширити до 3600 Вт·год, добавивши два зовнішні акумулятори.

Відео дня

Застосунок EcoFlow дозволяє контролювати роботу зарядної станції та змінювати налаштування, включаючи обмеження заряджання та розряджання, а також заплановані завдання. Є режим часу використання, який дозволяє контролювати заряджання акумулятора на основі коливань швидкості, та опція GFCI/RCD для заряджання електромобіля через один із виходів змінного струму.

"Це, безперечно, дорого, але незалежно від того, чи використовуєте ви його окремо, чи підключаєте додому, Delta Pro 3 пропонує, мабуть, найкраще поєднання ємності та вихідної потужності, яке ви можете отримати", — вважає Бройда.

Технічні характеристики EcoFlow Delta Pro 3:

ємність — 4096 Вт·год;

вихідна потужність — 4000 Вт;

вага — 50 кг;

стандартні розетки змінного струму — 4;

порти USB — 4;

гарантія — 5 років.

Переваги EcoFlow Delta Pro 3:

місткість;

можливість розширення до двох додаткових акумуляторів;

швидка зарядка;

дуже хороший застосунок;

може заряджати електромобіль.

Недоліки EcoFlow Delta Pro 3:

висока ціна;

вага;

деякі режими та налаштування заплутані.

Jackery Explorer 2000 Plus

Jackery Explorer 2000 Plus Фото: Jackery

Зарядна станція Jackery Explorer 2000 Plus очолила список найкращих моделей середньої потужності у 2025 році. Вона має унікальну можливість розширення, підтримуючи до п'яти зовнішніх акумуляторів загальною ємністю 12 000 Вт·год. Ба більше, до неї можна підключити другу зарядну станцію з п'ятьма додатковими акумуляторами, збільшивши доступну вихідну потужність до 6000 Вт та ємність до понад 24 000 Вт·год. Цього буде достатньо для живлення цілого будинку.

Застосунок для Jackery Explorer 2000 Plus корисний для базового моніторингу та ввімкнення таких налаштувань, як економія заряду батареї та тихе заряджання. Однак, за словами оглядача, програма виявилася дещо нестабільною, часто неточно відображаючи те, що відбувається на пристрої. Наприклад, при увімкненні двох розеток змінного та постійного струму вручну, застосунок показував активну лише останню.

Технічні характеристики Jackery Explorer 2000 Plus:

ємність — 2042 Вт·год;

вихідна потужність — 3000 Вт;

вага — 29 кг;

стандартні розетки змінного струму — 4;

порти USB — 4;

гарантія — 5 років.

Переваги Jackery Explorer 2000 Plus:

простий, зрозумілий дизайн;

детальні друковані інструкції;

підтримка до п'яти додаткових акумуляторів.

Недоліки Jackery Explorer 2000 Plus:

немає зарядної панелі Qi для телефонів;

застосунок працює не зовсім корректно.

Anker Solix C300

Anker Solix C300 Фото: yahoo

Anker Solix C300 отримала звання найкращої компактної зарядної станції, яку легко переносити з кімнати в кімнату. За словами експерта, це одна з найпотужніших портативних електростанцій, яку можна було придбати у 2025 році. Попри свої компактні габарити, пристрій має ємінсть 288 Вт·год, що є одним з найвищих показників у даному класі. Зарядна станція має чотири порти USB, три розетки змінного струму та вбудований ліхтарик у формі смуги C300.

"Якщо ви шукаєте справді портативну електростанцію, яка підійде для роботи вашого телефону та іншої невеликої електроніки, Anker Solix C300 — наш найкращий вибір" — наголосив Бройда.

При цьому експерт вказав на надто короткий шнур живлення, погано позначені кнопки або відкриту 12-вольтову автомобільну розетку, в яку легко може потрапити сміття. Окрім того, він помітив, що друкований посібник користувача Anker не містить жодної інструкції з експлуатації, а лише інформацію про безпеку та зберігання.

Технічні характеристики Anker Solix C300:

ємність — 288 Вт·год;

вихідна потужність — 300 Вт;

вага — 4,1 кг;

стандартні розетки змінного струму — 3;

порти USB — 4;

гарантія — 5 років.

Переваги Anker Solix C300:

більша місткість, ніж у більшості;

велика кількість виходів, включаючи три виходи змінного струму;

ліхтарик з трьома режимами та режимом SOS;

чотири способи заряджання, включаючи USB-C;

корисний застосунок.

Недоліки Anker Solix C300:

немає кришки на автомобільній розетці;

інструкція не містить фактичних інструкцій;

погано позначені кнопки;

короткий шнур живлення;

дуже дрібний шрифт на екрані.

Нагадаємо, нова портативна зарядна станція Bluetti Elite 10 Mini має потужність 200 Вт та ємність 128 Вт·год.

Фокус також писав про зарядну станцію Talix Zeta, розроблену у співпраці з Lenovo, що має ємність 1 кВт·год.