Прослужить 20 років: новітня зарядна станція для дому зберігає до 4 кВт·год енергії (фото)

Нова зарядна станція Lenovo Talix Zeta пропонує надзвичайно високу довговічність та зберігання значної кількості енергії на випадок відключення світла.

Зарядна станція Talix Zeta, розроблена у співпраці з Lenovo, має ємність 1 кВт·год і може бути розширена трьома додатковими акумуляторами до 4 кВт·год. Характеристики пристрою оприлюднені на порталі Prelaunch.

Lenovo Talix Zeta Фото: Lenovo

Виробник обіцяє термін служби Lenovo Talix Zeta понад 20 років. Літій-залізо-фосфатні акумуляторні елементи розраховані на зберігання 70% ємності після 8000 циклів зарядки.

Зарядна станція має максимальну вихідну потужність через розетку змінного струму до 300 Вт, тому для живлення дуже енергоємних пристрої одного пристрою буде недостатньо. При об'єднанні чотирьох станцій цей показник зростає до 1200 Вт.

У будь-якому випадку, через USB Type-C та USB PD 3.2 можна забезпечити до 240 Вт, що достатньо для багатьох звичайних ноутбуків, які підтримують зарядку через USB-C. Також є порти USB Type-A з максимальною вихідною потужністю 12 Вт.

Сам Talix Zeta також можна заряджати через USB Type-C за допомогою відповідного адаптера живлення. Також підтримується зарядка через сонячні панелі. Зарядка від електромережі через USB Type-C здійснюється з потужністю до 240 Вт або до 300 Вт через розетку змінного струму. Максимальна швидкість зарядки від сонячної панелі — 110 Вт.

Нагадаємо, компанія Anker Solix внесла низку вдосконалень у друге покоління своєї компактної зарядної станції C1000 потужністю 1 кВт⋅год.

Фокус також повідомляв, що експерти випробували нову зарядну станцію Jackery Explorer 2000 Plus з можливістю роботи від сонячної енергії.