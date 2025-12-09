Портативна сонячна батарея Jackery забезпечить будинок енергією до двох тижнів: як працює

Нова зарядна станція Jackery Explorer 2000 Plus з можливістю роботи від сонячної енергії добре показала себе під час практичних випробувань.

Вона має ємність до 24 000 Вт-год, що дає змогу забезпечувати будинок електроенергією протягом двох тижнів, і з гідністю витримала тести. Їх провів старший редактор видання ZDnet Адріан Кінгслі-Хьюз, він поділився результатами у своїй статті.

Як працює Jackery Explorer 2000 Plus

Jackery Explorer 2000 Plus належить до класу сонячних генераторів, який об'єднує акумулятор і фотоелектричні панелі в одну міні-електростанцію. Одного заряду ккумулятора вистачає на більш ніж 80 зарядок iPhone або на 12 годин роботи міні-холодильника. Він також забезпечить роботу портативного кондиціонера протягом пари годин або потужного зварювального апарату протягом 40 хвилин.

До станції можна під'єднати за допомогою кабелю до п'яти додаткових акумуляторних блоків PackPlus E2000 Plus ємністю по 2042,8 Вт\*год, щоб збільшити загальну ємність до 12 000 Вт\*год — у такому разі електроенергії вистачить на кілька днів.

Ба більше, дві зарядні станції можна під'єднати разом, і якщо кожна з них має по п'ять PackPlus E2000 Plus, то загальний запас енергії сягає 24 000 Вт\*год. Якщо вірити Jackery, цього вистачить, щоб забезпечити електроенергією середньостатистичну сім'ю протягом двох тижнів.

Jackery Explorer 2000 Plus c батареєю PackPlus E2000 Plus Фото: zdnet.com

При підключенні до мережі Jackery Explorer 2000 Plus заряджається за дві години, від двох сонячних панелей SolarSaga потужністю 200 Вт — за сім годин, а від автомобільного адаптера 12 В — за 25 годин.

Один акумуляторний блок важить близько 19 кг, а разом зі станцією вага сягає 46,9 кг — важко, але доволі компактно, враховуючи можливості. Для переміщення електростанції передбачено два колеса, бічні ручки і висувна ручка, як у валізи.

На передній панелі розташовані компактний дисплей, кілька кнопок і кілька розеток. Останні витримують постійне навантаження в 3000 Вт і навіть стрибки до 6000 Вт, підтвердивши заявлені характеристики. Якщо ж перевищити ліміт, станція автоматично вимкнеться доти, доки навантаження не знизиться.

Станція може довго працювати на повну потужність у 3000 Вт, охолоджуючись завдяки вентиляторам. Вони працюють тихо — на рівні 30 дБ.

Виходи USB і 12 В також відповідають заявленим характеристикам, каже оглядач. Є також порти USB-C потужністю 100 Вт, які підходять для зарядки ноутбуків.

Технічні характеристики Jackery Explorer 2000 Plus

Ємність: 2042,8 Вт*год;

Вихід змінного струму: Вихід змінного струму (×4): 120 В ~ 60 Гц, 20 А макс;

Вихід змінного струму (×1) : 120 В ~ 60 Гц, 25 А макс;

Загальна вихідна потужність змінного струму: 3000 Вт макс., 6000 Вт пікове навантаження;

Вихід USB-A: x2 Quick Charge 3.0, 18 Вт макс;

Вихід USB-C: x2 100 Вт макс. (5 В, 9 В, 12 В, 15 В, 20 В до 5 А);

Вихід автомобіля: 12 В⎓10 А;

Вхід змінного струму: 120 В, 60 Гц, 15 А макс;

Вхід постійного струму: 11-17,5 В, 8 А макс;

17,5-60 В, 12 А макс;

Акумулятор: LFP (LiFePO4);

Номінальна кількість циклів зарядки: 4000 циклів до 70%+ ємності;

Вага: 61,5 фунта/27,9 кг;

Розміри: 14,7 x 18,6 x 14,1 дюйма/37,36 x 26,90 x 47,3 x 35,94 см;

Робоча температура: -10~45°C.

Раніше писали про зарядну станцію Bluetti Elite 30 V2, яка добре підходить на випадок відключень світла в житловому будинку. Вона компактна, швидко заряджає гаджети, особливо ноутбуки, і витримує багато циклів.