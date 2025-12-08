Легка і недорога зарядна станція для блекаутів: огляд Bluetti Elite 30 V2 (фото)

На ринку портативних зарядних станцій Bluetti Elite 30 V2 виділяється компактністю, довговічною батареєю і здатністю швидко заряджати потужні ноутбуки.

Оглядачі MacRumors протестували пристрій і назвали його одним із найкращих рішень для тих, кому важлива мобільність і надійність резервного живлення для гаджетів.

Дизайн і довговічність

На відміну від більшості утилітарних чорно-сірих "цеглин", у виробника Elite 30 V2 доступна в декількох яскравих кольорах, включно із зеленим, синім і фіолетовим. Щоправда, в Україні частіше зустрічається стандартний сірий варіант. Головна перевага моделі — вага, яка становить лише близько 4,3 кг (9,5 фунтів). Станція оснащена зручною ручкою та інформативним LCD-дисплеєм.

Усередині встановлено літій-залізо-фосфатний акумулятор (LiFePO4) ємністю 288 Вт-год. Виробник обіцяє понад 3000 циклів перезарядки і термін служби до 10 років, підкріплюючи це п'ятирічною гарантією.

Порти та потужність

Станція видає потужність 600 Вт, але короткочасно здатна витримувати навантаження до 1500 Вт у режимі Power Lifting (для запуску приладів із високими пусковими струмами). Набір портів вражає для такого компактного корпусу:

Два порти USB-C потужністю 140 Вт і 100 Вт (можна використовувати одночасно на повній потужності);

Два порти USB-A по 15 Вт;

Дві розетки змінного струму (AC);

Автомобільний прикурювач і виходи постійного струму.

Пристрій підтримує функцію джерела безперебійного живлення (ДБЖ) з часом перемикання 10 мс, що дає змогу не переривати роботу комп'ютера в разі зникнення світла.

Реальна автономність і ціна

У тестах станція показала відмінні результати для свого класу. Вона здатна зарядити iPhone 17 Pro Max від 9 до 10 разів або MacBook Air близько 3,5 разів. При підключенні робочого місця з технікою Apple (MacBook Pro, монітор Studio Display і дві лампи) заряду вистачило приблизно на 4 години роботи. Станція також може живити Wi-Fi роутер протягом усього робочого дня.

Заряджається сам пристрій досить швидко: до 80% за 50 хвилин і до 100% за 1 годину 20 хвилин. Elite 30 V2 працює тихо і не підходить тільки для потужної побутової техніки на кшталт обігрівачів, але з феном або електрочайником малої потужності впорається.

Ціна Bluetti Elite 30 V2 в Україні — 15 999 грн.

Раніше повідомлялося про топ 5 зарядних станцій, які виручать під час відключень світла в Україні. Росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, у зв'язку з чим виникає потреба в резервних джерелах живлення, зокрема в зарядних станціях.