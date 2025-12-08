Легкая и недорогая зарядная станция для блэкаутов: обзор Bluetti Elite 30 V2 (фото)

На рынке портативных зарядных станций Bluetti Elite 30 V2 выделяется компактностью, долговечной батареей и способностью быстро заряжать мощные ноутбуки.

Обозреватели MacRumors протестировали устройство и назвали его одним из лучших решений для тех, кому важна мобильность и надежность резервного питания для гаджетов.

Дизайн и долговечность

В отличие от большинства утилитарных черно-серых "кирпичей", у производителя Elite 30 V2 доступна в нескольких ярких цветах, включая зеленый, синий и фиолетовый. Правда, в Украине чаще встречается стандартный серый вариант. Главное преимущество модели — вес, который составляет всего около 4,3 кг (9,5 фунтов). Станция оснащена удобной ручкой и информативным LCD-дисплеем.

Внутри установлен литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4) емкостью 288 Вт·ч. Производитель обещает более 3000 циклов перезарядки и срок службы до 10 лет, подкрепляя это пятилетней гарантией.

Bluetti Elite 30 V2 Фото: rozetka.ua

Порты и мощность

Станция выдает мощность 600 Вт, но кратковременно способна выдерживать нагрузку до 1500 Вт в режиме Power Lifting (для запуска приборов с высокими пусковыми токами). Набор портов впечатляет для такого компактного корпуса:

Два порта USB-C мощностью 140 Вт и 100 Вт (можно использовать одновременно на полной мощности);

Два порта USB-A по 15 Вт;

Две розетки переменного тока (AC);

Автомобильный прикуриватель и выходы постоянного тока.

Устройство поддерживает функцию источника бесперебойного питания (ИБП) с временем переключения 10 мс, что позволяет не прерывать работу компьютера при исчезновении света.

Bluetti Elite 30 V2 Фото: macrumors.com

Реальная автономность и цена

В тестах станция показала отличные результаты для своего класса. Она способна зарядить iPhone 17 Pro Max от 9 до 10 раз или MacBook Air около 3,5 раз. При подключении рабочего места с техникой Apple (MacBook Pro, монитор Studio Display и две лампы) заряда хватило примерно на 4 часа работы. Станция также может питать Wi-Fi роутер в течение всего рабочего дня.

Заряжается само устройство довольно быстро: до 80% за 50 минут и до 100% за 1 час 20 минут. Elite 30 V2 работает тихо и не подходит только для мощной бытовой техники вроде обогревателей, но с феном или электрочайником малой мощности справится.

Цена Bluetti Elite 30 V2 в Украине — 15 999 грн.

