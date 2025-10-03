Выручат при отключениях света: топ 5 зарядных станций, которые можно купить в Украине (фото)

Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, в связи с чем возникает потребность в резервных источниках питания, в частности в зарядных станциях.

Related video

В Украине пользуются спросом зарядные станции от таких производителей, как BLUETTI, EcoFlow, Oukitel, UGREEN, Segway. Фокус собрал 5 самых популярных моделей, которые помогут украинцам справиться с веерными отключениями света и даже блэкаутами.

BLUETTI AC180P

BLUETTI AC180P

Зарядная станция BLUETTI AC180P может похвастаться емкостью 1440 Вт-часов и выходной мощностью 1800 Вт. Этого достаточно, чтобы питать бытовую технику, электронику и даже электроинструменты. Интегрированный инвертор с чистой синусоидой гарантирует стабильное и безопасное энергоснабжение, подходящее для чувствительных электронных устройств.

BLUETTI AC180P оснащена портами AC, DC, USB и USB-C, поэтому идеально подходит для путешественников, кемперов и аварийных ситуаций, где доступ к электроэнергии может быть ограничен. Компактный дизайн и ручка делают зарядную станцию удобной в транспортировке. При необходимости ее можно заряжать от солнечных панелей.

EcoFlow RIVER 2 Pro

EcoFlow RIVER 2 Pro

Зарядная станция EcoFlow RIVER 2 Pro получила батарею LiFePO4 с емкостью в 768 Вт*ч, оборудованную интеллектуальной системой защиты BMS для контроля напряжения, тока и температуры. Ее номинальная мощность составляет 800 Вт, а пиковая мощность — 1600 Вт.

Одним из заявленных преимуществ EcoFlow RIVER 2 Pro является технология быстрой зарядки. На зарядку от 0% до 100% станции требуется всего за 70 минут. Также возможна зарядка от солнечных панелей, от автомобильной системы и через порт USB-C. Управлять этой моделью можно через Wi-Fi и Bluetooth.

Oukitel P2001 Plus

Oukitel P2001 Plus

Зарядная станция Oukitel P2001 Plus оснащена батареей LiFePO4 с емкостью 2048 Вт-ч и поддерживает пиковую мощность 4800 Вт и номинальную мощность 2400 Вт. Это позволяет заряжать и питать даже энергоемкие устройства. Среди доступных портов: 4 AC-розетки, 4 USB Type-C, два USB Type-A, 2 DC-порта, автомобильная розетка и разъем XT60.

Oukitel P2001 Plus может полностью зарядиться за 1,5 часа от розетки и за 2,5 часа от солнечной панели. Возможность одновременной зарядки от сети и солнечных панелей сокращает время до 50 минут. Устройство оснащено дисплеем для мониторинга и поддерживает управление через приложение (Wi-Fi и Bluetooth).

UGREEN PowerRoam 2200

UGREEN PowerRoam 2200 Фото: hotline.ua

Зарядная станция UGREEN PowerRoam 2200 с аккумулятором емкостью 2048 Вт-ч обеспечивает номинальную мощность 2200 Вт и поддерживает пиковую нагрузку до 3500 Вт. Эта модель полностью заряжается за 1,5 часа, поддерживает подключение солнечных панелей и управляется через мобильное приложение.

UGREEN PowerRoam 2200 получила 6розеток переменного тока (AC) для подключения устройств, требующих стандартной электросети 230 В, а также 4порта USB Type-C для таких гаджетов, как смартфоны, ноутбуки и планшеты. Также есть 2 порта USB Type-A, два разъема постоянного тока, автомобильная розетка, и разъем Anderson для подключения мощного оборудования.

Segway Cube 2000

Segway Cube 2000 Фото: hotline.ua

Зарядная станция Segway Cube 2000 имеет номинальную мощность 2584 Вт и пиковую мощность до 4400 Вт. Емкость батареи составляет 2048 Вт-ч. Имеющиеся порты: 3 розетки AC 230В, 2 USB Type-C, 4 USB Type-A, 2 DC, 1 автомобильный прикуриватель.

Важно

Будем ли зимой со светом? К чему готовиться и какие города могут остаться без электричества

Среди дополнительных возможностей Segway Cube 2000: функция R-Drive, возможность сквозной зарядки, защита по стандарту IPX3, аккумуляторный модуль достигает уровня защиты lP56, Cube оснащен собственной системой управления аккумулятором (BMS), которая защищает его с помощью 10 защитных механизмов, и возможность зарядки от солнечной панели.

Напомним, Bluetti представила портативную натрий-ионную электростанцию Pioneer Na мощностью 900 ватт-часов, предназначенную для экстремальных морозов.

Фокус также сообщал, что компании Bluetti, EcoFlow и Jackery презентовали свои новые зарядные станции на ежегодной конференции RE+ в Лас-Вегасе.