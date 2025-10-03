Виручать при відключеннях світла: топ 5 зарядних станцій, які можна купити в Україні (фото)

Росія продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, у зв’язку з чим виникає потреба в резервних джерелах живлення, зокрема в зарядних станціях.

В Україні користуються попитом зарядні станції від таких виробників, як BLUETTI, EcoFlow, Oukitel, UGREEN, Segway. Фокус зібрав 5 найпопулярніших моделей, які допоможуть українцям впоратися із віяловими відключеннями світла та навіть блекаутами.

BLUETTI AC180P

Зарядна станція BLUETTI AC180P може похвалитися ємністю 1440 Вт-годин та вихідною потужністю 1800 Вт. Цього достатньо, щоб живити побутову техніку, електроніку і навіть електроінструменти. Інтегрований інвертор із чистою синусоїдою гарантує стабільне та безпечне енергопостачання, що підходить для чутливих електронних пристроїв.

BLUETTI AC180P оснащена портами AC, DC, USB та USB-C, тому ідеально підходить для мандрівників, кемперів та аварійних ситуацій, де доступ до електроенергії може бути обмежений. Компактний дизайн та ручка роблять зарядну станцію зручною у транспортуванні. При потребі її можна заряджати від сонячних панелей.

EcoFlow RIVER 2 Pro

Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 Pro отримала батарею LiFePO4 з ємністю в 768 Вт*год, обладнану інтелектуальною системою захисту BMS для контролю напруги, струму і температури. Її номінальна потужність становить 800 Вт, а пікова потужність — 1600 Вт.

Однією з заявлених переваг EcoFlow RIVER 2 Pro є технологія швидкого заряджання. На зарядку від 0% до 100% станції потрібно всього за 70 хвилин. Також можливе заряджання від сонячних панелей, від автомобільної системи та через порт USB-C. Керувати цією моделлю можна через Wi-Fi і Bluetooth.

Oukitel P2001 Plus

Зарядна станція Oukitel P2001 Plus оснащена батареєю LiFePO4 з ємністю 2048 Вт-год та підтримує пікову потужність 4800 Вт і номінальну потужність 2400 Вт. Це дає змогу заряджати та живити навіть енергоємні пристрої. Серед доступних портів: 4 AC-розетки, 4 USB Type-C, два USB Type-A, 2 DC-порти, автомобільна розетка та роз'єм XT60.

Oukitel P2001 Plus може повністю зарядися за 1,5 години ввід розетки та за 2,5 години від сонячної панелі. Можливість одночасної зарядки від мережі та сонячних панелей скорочує час до 50 хвилин. Пристрій оснащений дисплеєм для моніторингу та підтримує управління через застосунок (Wi-Fi і Bluetooth).

UGREEN PowerRoam 2200

UGREEN PowerRoam 2200 Фото: hotline.ua

Зарядна станція UGREEN PowerRoam 2200 з акумулятором ємністю 2048 Вт·год забезпечує номінальну потужність 2200 Вт та підтримує пікове навантаження до 3500 Вт. Ця модель повністю заряджається за 1,5 години, підтримує підключення сонячних панелей та управляється через мобільний додаток.

UGREEN PowerRoam 2200 отримала 6розеток змінного струму (AC) для підключення пристроїв, що потребують стандартної електромережі 230 В, а також 4порти USB Type-C для таких гаджетів, як смартфони, ноутбуки та планшети. Також є 2 порти USB Type-A, два роз'єми постійного струму, автомобільна розетка, і роз’єм Anderson для підключення потужного обладнання.

Segway Cube 2000

Segway Cube 2000 Фото: hotline.ua

Зарядна станція Segway Cube 2000 має номінальну потужність 2584 Вт та пікову потужність до 4400 Вт. Ємність батареї становить 2048 Вт·год. Наявні порти: 3 розетки AC 230В, 2 USB Type-C, 4 USB Type-A, 2 DC, 1 автомобільний прикурювач.

Серед додаткових можливостей Segway Cube 2000: функція R-Drive, можливість наскрізної зарядки, захист за стандартом IPX3, акумуляторний модуль досягає рівня захисту lP56, Cube оснащений власною системою керування акумулятором (BMS), яка захищає його за допомогою 10 захисних механізмів, та можливість заряджання від сонячної панелі.

