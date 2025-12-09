Портативная солнечная батарея Jackery обеспечит дом энергией до двух недель: как работает
Новая зарядная станция Jackery Explorer 2000 Plus с возможностью работы от солнечной энергии хорошо показала себя во время практических испытаний.
Она имеет емкость до 24 000 Вт·ч, что позволяет обеспечивать дом электроэнергией в течение двух недель, и с достоинством выдержала тесты. Их провел старший редактор издания ZDnet Адриан Кингсли-Хьюз, он поделился результатами в своей статье.
Как работает Jackery Explorer 2000 Plus
Jackery Explorer 2000 Plus относится к классу солнечных генераторов, который объединяет аккумулятор и фотоэлектрические панели в одну мини-электростанцию. Одного заряда ккумулятора хватает на более чем 80 зарядок iPhone или на 12 часов работы мини-холодильника. Он также обеспечит работу портативного кондиционера в течение пары часов или мощного сварочного аппарата в течение 40 минут.
К станции можно подключить с помощи кабеля до пяти дополнительных аккумуляторных блоков PackPlus E2000 Plus емкостью по 2042,8 Вт\*ч, чтобы увеличить общую емкость до 12 000 Вт\*ч — в таком случае электроэнергии хватит на несколько дней.
Более того, две зарядные станции можно подключить вместе, и если у каждой из них по пять PackPlus E2000 Plus, то общий запас энергии достигает 24 000 Вт\*ч. Если верить Jackery, этого хватит, чтобы обеспечить электроэнергией среднестатистическую семью в течение двух недель.
При подключении к сети Jackery Explorer 2000 Plus заряжается за два часа, от двух солнечных панелей SolarSaga мощностью 200 Вт — за семь часов, а от автомобильного адаптера 12 В — за 25 часов.
Один аккумуляторный блок весит около 19 кг, а вместе со станцией вес достигает 46,9 кг — тяжело, но довольно компактно, учитывая возможности. Для перемещения электростанции предусмотрены два колеса, боковые ручки и выдвижная ручка, как у чемодана.
На передней панели расположены компактный дисплей, несколько кнопок и несколько розеток. Последние выдерживая постоянную нагрузку в 3000 Вт и даже скачки до 6000 Вт, подтвердив заявленные характеристики. Если же превысить лимит, станция автоматически отключится до тех пор, пока нагрузка не снизится.
Станция может долго работать на полную мощность в 3000 Вт, охлаждаясь благодаря вентиляторам. Они работают тихо — на уровне 30 дБ.
Выходы USB и 12 В также соответствуют заявленным характеристикам, говорит обозреватель. Есть также порты USB-C мощностью 100 Вт, которые подходят для зарядки ноутбуков.
Технические характеристики Jackery Explorer 2000 Plus
- Емкость: 2042,8 Вт*ч;
- Выход переменного тока: Выход переменного тока (×4): 120 В ~ 60 Гц, 20 А макс.;
- Выход переменного тока (×1) : 120 В ~ 60 Гц, 25 А макс.;
- Общая выходная мощность переменного тока: 3000 Вт макс., 6000 Вт пиковая нагрузка;
- Выход USB-A : x2 Quick Charge 3.0, 18 Вт макс.;
- Выход USB-C: x2 100 Вт макс. (5 В, 9 В, 12 В, 15 В, 20 В до 5 А);
- Выход автомобиля: 12 В⎓10 А;
- Вход переменного тока: 120 В, 60 Гц, 15 А макс.;
- Вход постоянного тока: 11–17,5 В, 8 А макс.;
- 17,5–60 В, 12 А макс.;
- Аккумулятор: LFP (LiFePO4);
- Номинальное количество циклов зарядки: 4000 циклов до 70%+ емкости;
- Вес: 61,5 фунта/27,9 кг;
- Размеры: 14,7 x 18,6 x 14,1 дюйма/37,36 x 26,90 x 47,3 x 35,94 см;
- Рабочая температура: -10~45°C.
Ранее писали о зарядной станции Bluetti Elite 30 V2, которая хорошо подходит на случай отключений света в жилом доме. Она компактная, быстро заряжает гаджеты, особенно ноутбуки, и выдерживает много циклов.