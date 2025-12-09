Портативная солнечная батарея Jackery обеспечит дом энергией до двух недель: как работает

Новая зарядная станция Jackery Explorer 2000 Plus с возможностью работы от солнечной энергии хорошо показала себя во время практических испытаний.

Она имеет емкость до 24 000 Вт·ч, что позволяет обеспечивать дом электроэнергией в течение двух недель, и с достоинством выдержала тесты. Их провел старший редактор издания ZDnet Адриан Кингсли-Хьюз, он поделился результатами в своей статье.

Как работает Jackery Explorer 2000 Plus

Jackery Explorer 2000 Plus относится к классу солнечных генераторов, который объединяет аккумулятор и фотоэлектрические панели в одну мини-электростанцию. Одного заряда ккумулятора хватает на более чем 80 зарядок iPhone или на 12 часов работы мини-холодильника. Он также обеспечит работу портативного кондиционера в течение пары часов или мощного сварочного аппарата в течение 40 минут.

К станции можно подключить с помощи кабеля до пяти дополнительных аккумуляторных блоков PackPlus E2000 Plus емкостью по 2042,8 Вт\*ч, чтобы увеличить общую емкость до 12 000 Вт\*ч — в таком случае электроэнергии хватит на несколько дней.

Более того, две зарядные станции можно подключить вместе, и если у каждой из них по пять PackPlus E2000 Plus, то общий запас энергии достигает 24 000 Вт\*ч. Если верить Jackery, этого хватит, чтобы обеспечить электроэнергией среднестатистическую семью в течение двух недель.

Jackery Explorer 2000 Plus c батареей PackPlus E2000 Plus Фото: zdnet.com

При подключении к сети Jackery Explorer 2000 Plus заряжается за два часа, от двух солнечных панелей SolarSaga мощностью 200 Вт — за семь часов, а от автомобильного адаптера 12 В — за 25 часов.

Один аккумуляторный блок весит около 19 кг, а вместе со станцией вес достигает 46,9 кг — тяжело, но довольно компактно, учитывая возможности. Для перемещения электростанции предусмотрены два колеса, боковые ручки и выдвижная ручка, как у чемодана.

На передней панели расположены компактный дисплей, несколько кнопок и несколько розеток. Последние выдерживая постоянную нагрузку в 3000 Вт и даже скачки до 6000 Вт, подтвердив заявленные характеристики. Если же превысить лимит, станция автоматически отключится до тех пор, пока нагрузка не снизится.

Станция может долго работать на полную мощность в 3000 Вт, охлаждаясь благодаря вентиляторам. Они работают тихо — на уровне 30 дБ.

Выходы USB и 12 В также соответствуют заявленным характеристикам, говорит обозреватель. Есть также порты USB-C мощностью 100 Вт, которые подходят для зарядки ноутбуков.

Jackery Explorer 2000 Plus

Технические характеристики Jackery Explorer 2000 Plus

Емкость: 2042,8 Вт*ч;

Выход переменного тока: Выход переменного тока (×4): 120 В ~ 60 Гц, 20 А макс.;

Выход переменного тока (×1) : 120 В ~ 60 Гц, 25 А макс.;

Общая выходная мощность переменного тока: 3000 Вт макс., 6000 Вт пиковая нагрузка;

Выход USB-A : x2 Quick Charge 3.0, 18 Вт макс.;

Выход USB-C: x2 100 Вт макс. (5 В, 9 В, 12 В, 15 В, 20 В до 5 А);

Выход автомобиля: 12 В⎓10 А;

Вход переменного тока: 120 В, 60 Гц, 15 А макс.;

Вход постоянного тока: 11–17,5 В, 8 А макс.;

17,5–60 В, 12 А макс.;

Аккумулятор: LFP (LiFePO4);

Номинальное количество циклов зарядки: 4000 циклов до 70%+ емкости;

Вес: 61,5 фунта/27,9 кг;

Размеры: 14,7 x 18,6 x 14,1 дюйма/37,36 x 26,90 x 47,3 x 35,94 см;

Рабочая температура: -10~45°C.

Ранее писали о зарядной станции Bluetti Elite 30 V2, которая хорошо подходит на случай отключений света в жилом доме. Она компактная, быстро заряжает гаджеты, особенно ноутбуки, и выдерживает много циклов.