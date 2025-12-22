Виручить під час відключень світла: експерти випробували нову зарядну станцію Anker (фото)

Компанія Anker Solix внесла низку вдосконалень у друге покоління своєї компактної зарядної станції C1000 потужністю 1 кВт⋅год.

Зарядна станція Anker Solix C1000 Gen 2 заряджається швидше, а також забезпечує більшу вихідну потужність при менших габаритах. Натомість деякі функції моделі першого покоління більше не доступні. Детальний огляд станції зробили експерти порталу Notebookcheck.

Anker Solix C1000 Gen 2 отримала зарядку змінного струму потужністю 1600 Вт. Її номінальна вихідна потужність становить 2000 Вт, що на 200 Вт більше, ніж у першого покоління. Пікова потужність залишається на рівні 3000 Вт.

Anker Solix C1000 Gen 2 Фото: Anker

Для підключення доступні п'ять розеток змінного струму, автомобільна розетка на 12 В та чотири порти USB. Є можливість заряджання від сонячної панелі. Серед інших покращень зарядної станції — РК-дисплей та час відгуку ДБЖ, скорочений вдвічі до 10 мс.

Відео дня

Керувати станцією можна через мобільний застосунок, Bluetooth, або через Wi-Fi. Встановлення з’єднання під час тестування пройшло без жодних проблем, тому налаштування було завершено дуже швидко..

Застосунок надає інформацію про рівень заряду акумулятора та час використання, що залишився, при поточній вихідній потужності, а також температуру елементів акумулятора. У меню можна налаштувати різні параметри максимальної швидкості заряджання, енергозбереження, обмеження заряджання та розряджання, а також усі аспекти дисплея.

Anker Solix обіцяє 4000 циклів зарядки або 10 років роботи Anker Solix C1000 Gen 2. Зарядна станція також підходить для більшої кількості побутових приладів, ніж її попередня версія.

Важливо

Негайно припиніть користування: EcoFlow відкликала 25 000 зарядних станцій, що загоряються (фото)

Попри низку плюсів, користувачам також доведеться обходитися без деяких функцій першого покоління. Наприклад, Anker Solix C1000 Gen 2 більше не можна розширити за допомогою додаткового акумулятора, і вона більше не має вбудованого світлодіодного підсвічування.

"Будь-хто, хто хоче використовувати електростанцію як (аварійне) освітлення під час кемпінгу, у разі відключення електроенергії тощо, сумуватиме за вбудованим світлодіодним освітленням. Те саме стосується можливості розширення, яка також більше не доступна. Якщо вам цього бракує, перше покоління Anker Solix C1000 все ще доступне як альтернатива", — підсумували експерти.

Нагадаємо, нова зарядна станція Jackery Explorer 2000 Plus з можливістю роботи від сонячної енергії добре показала себе під час практичних випробувань.

Фокус також писав про зарядну станцію Bluetti Elite 30 V2, яка виділяється компактністю, довговічною батареєю і здатністю швидко заряджати потужні ноутбуки.