Выручит во время отключений света: эксперты испытали новую зарядную станцию Anker (фото)

Компания Anker Solix внесла ряд усовершенствований во второе поколение своей компактной зарядной станции C1000 мощностью 1 кВт⋅ч.

Зарядная станция Anker Solix C1000 Gen 2 заряжается быстрее, а также обеспечивает большую выходную мощность при меньших габаритах. Зато некоторые функции модели первого поколения больше не доступны. Детальный обзор станции сделали эксперты портала Notebookcheck.

Anker Solix C1000 Gen 2 получила зарядку переменного тока мощностью 1600 Вт. Ее номинальная выходная мощность составляет 2000 Вт, что на 200 Вт больше, чем у первого поколения. Пиковая мощность остается на уровне 3000 Вт.

Anker Solix C1000 Gen 2 Фото: Anker

Для подключения доступны пять розеток переменного тока, автомобильная розетка на 12 В и четыре порта USB. Есть возможность зарядки от солнечной панели. Среди других улучшений зарядной станции — ЖК-дисплей и время отклика ИБП, сокращенное вдвое до 10 мс.

Управлять станцией можно через мобильное приложение, Bluetooth, или через Wi-Fi. Установка соединения во время тестирования прошла без проблем, поэтому настройка была завершена очень быстро.

Приложение предоставляет информацию об уровне заряда аккумулятора и оставшемся времени использования при текущей выходной мощности, а также температуру элементов аккумулятора. В меню можно настроить различные параметры максимальной скорости зарядки, энергосбережения, ограничения зарядки и разрядки, а также все аспекты дисплея.

Anker Solix обещает 4000 циклов зарядки или 10 лет работы Anker Solix C1000 Gen 2. Зарядная станция также подходит для большего количества бытовых приборов, чем ее предыдущая версия.

Несмотря на ряд плюсов, пользователям также придется обходиться без некоторых функций первого поколения. Например, Anker Solix C1000 Gen 2 больше нельзя расширить с помощью дополнительного аккумулятора, и она больше не имеет встроенной светодиодной подсветки.

"Любой, кто хочет использовать электростанцию как (аварийное) освещение во время кемпинга, в случае отключения электроэнергии и т.д., будет скучать по встроенному светодиодному освещению. То же самое касается возможности расширения, которая также больше не доступна. Если вам этого не хватает, первое поколение Anker Solix C1000 все еще доступно в качестве альтернативы", — подытожили эксперты.

Фокус также писал о зарядной станции Bluetti Elite 30 V2, которая выделяется компактностью, долговечной батареей и способностью быстро заряжать мощные ноутбуки.