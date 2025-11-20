Немедленно прекратите пользование: EcoFlow отозвала 25 000 загорающихся зарядных станций (фото)

Компания EcoFlow заявила об отзыве своих зарядных станций Delta Max 2000 и начала программу восстановления прошивки примерно для 25 030 пострадавших устройств в США.

EcoFlow Technology получила шесть сообщений о возгорании зарядных станций. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 850 000 долларов, сообщила комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC).

Отзыв касается моделей EcoFlow Delta Max 2000 модели EFD310. Зарядные станции имеют черно-серебристый цвет, прямоугольный ЖК-дисплей спереди и шесть электрических розеток сзади. На правой стороне написано ECOFLOW MAX, а на табличке снизу можно увидеть надписи EFD310 и EcoFlow DELTA Max (2000).

EcoFlow Delta Max 2000 Фото: EcoFlow

"Потребителям следует немедленно прекратить использование отозванных электростанций и обратиться к EcoFlow Technology для получения инструкций по установлению бесплатного ремонта в виде обновления прошивки", — предупредили в CPSC.

Представитель EcoFlow сказал порталу ESS News, что хотя сообщение об отзыве касается устройств DELTA Max 2000, продаваемых в США, обновление прошивки будет доступно во всем мире.

"Компенсацию обрабатывает и определяет сторонний страховой поставщик. Мы предоставим полную поддержку нашим клиентам в течение всего процесса подачи претензий, чтобы обеспечить защиту их прав и интересов", — отметили в компании.

На просьбу объяснить, что не так с отозванными устройствами, представитель ответил, что "в редких случаях эксплуатация устройства в условиях высокой температуры, влажности и плохо проветриваемых помещений увеличивала риск перегрева".

"Ситуация вызвана не дефектом оборудования, а скорее логическими срабатываниями при определенных условиях. Обновление прошивки оптимизирует логику управления, позволяя устройству лучше справляться с экстремальными условиями", — утверждают в EcoFlow.

