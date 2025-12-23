Прослужит 20 лет: новейшая зарядная станция для дома хранит до 4 кВт-ч энергии (фото)

Новая зарядная станция Lenovo Talix Zeta предлагает чрезвычайно высокую долговечность и хранения значительного количества энергии на случай отключения света.

Зарядная станция Talix Zeta, разработанная в сотрудничестве с Lenovo, имеет емкость 1 кВт-ч и может быть расширена тремя дополнительными аккумуляторами до 4 кВт-ч. Характеристики устройства обнародованы на портале Prelaunch.

Lenovo Talix Zeta Фото: Lenovo

Производитель обещает срок службы Lenovo Talix Zeta более 20 лет. Литий-железо-фосфатные аккумуляторные элементы рассчитаны на сохранение 70% емкости после 8000 циклов зарядки.

Lenovo Talix Zeta Фото: Lenovo

Зарядная станция имеет максимальную выходную мощность через розетку переменного тока до 300 Вт, поэтому для питания очень энергоемких устройства одного устройства будет недостаточно. При объединении четырех станций этот показатель возрастает до 1200 Вт.

Відео дня

Важно

Немедленно прекратите пользование: EcoFlow отозвала 25 000 загорающихся зарядных станций (фото)

В любом случае, через USB Type-C и USB PD 3.2 можно обеспечить до 240 Вт, что достаточно для многих обычных ноутбуков, которые поддерживают зарядку через USB-C. Также есть порты USB Type-A с максимальной выходной мощностью 12 Вт.

Сам Talix Zeta также можно заряжать через USB Type-C с помощью соответствующего адаптера питания. Также поддерживается зарядка через солнечные панели. Зарядка от электросети через USB Type-C осуществляется с мощностью до 240 Вт или до 300 Вт через розетку переменного тока. Максимальная скорость зарядки от солнечной панели — 110 Вт.

Напомним, компания Anker Solix внесла ряд усовершенствований во второе поколение своей компактной зарядной станции C1000 мощностью 1 кВт⋅ч.

Фокус также сообщал, что эксперты испытали новую зарядную станцию Jackery Explorer 2000 Plus с возможностью работы от солнечной энергии.