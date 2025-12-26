Прослужит 10 лет: эксперт посоветовал недорогую и компактную зарядную станцию (видео)

Новая портативная зарядная станция Bluetti Elite 10 Mini может выручить во время отключений света. Кроме того, благодаря компактным габаритам ее удобно брать с собой в дорогу.

Bluetti Elite 10 Mini имеет мощность 200 Вт и емкость 128 Вт-ч. Этого достаточно для зарядки таких устройств, как ноутбук и смартфон, отмечает обозреватель портала CleanTechnica Захари Шахан.

Обзор Bluetti Elite 10 Mini

Модель Elite 10 Mini доступна в сером и светло-зеленом цветах. Цена зарядной станции составляет около 240 долларов.

Наличие LiFePO₄ аккумулятора означает, что Elite 10 Mini можно заряжать до 100%, не беспокоясь о деградации аккумулятора. Однако эксперт рекомендует держать устройство заряженным примерно на 50%.

Важно

"Если у вас случаются периодические отключения электроэнергии, которые длятся недолго, это, вероятно, идеальное устройство, поскольку оно дешевое, его легко перемещать и оно не занимает много места. Он также имеет встроенную подсветку, которая может быть весьма полезной в таких ситуациях", — утверждает Шахан.

Эксперт выделил следующие преимущества Bluetti Elite 10 Mini:

наличие 6 выходов — 1 розетка переменного тока + 5 розеток постоянного тока питают ноутбуки, камеры, мини-холодильники и т.д. одновременно;

режим UPS обеспечивает бесперебойную работу и игры онлайн;

70-минутная быстрая зарядка;

4 варианта зарядки — от сети переменного тока, автомобиля, солнечной панели (60/100 Вт) и от сети переменного тока + солнечной батареи;

встроенный светодиод с 3 режимами (холод/тепло/SOS) работает 50 часов;

аккумулятор LiFePO₄ обещает более 10 лет эксплуатации;

управление с помощью приложения через Bluetooth.

Bluetti Elite 10 Mini Фото: CleanTechnica

"В общем, я просто обожаю Elite 10 Mini. Это мое новое любимое устройство, и должен признать, что я на самом деле ношу его с собой даже чаще, чем нужно — на всякий случай", — подытожил обозреватель.

