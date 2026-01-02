Альтернатива генератору: експерт випробував потужну зарядну станцію, яка заживить будь-що (фото)

Компанія Anker випустила лінійку великих портативних зарядних станцій, які можуть бути повноцінним резервним джерелом живлення для цілого будинку.

Нова зарядна станція Anker SOLIX F3000 має величезну ємність 3072 Вт·год та універсальні розетки, які дозволяють їй забезпечити роботу всього необхідного, від домашньої техніки до будівельних інструментів. Результатами тестування цього пристрою поділився оглядач порталу AndroidGuys Ендрю Аллен.

За словами експерта, було важно випробувати повну потужність Anker SOLIX F3000, враховуючи її характеристики. Зрештою він взяв зарядну станцію з собою у чотириденний похід, щоб живити смартфони, сковорідку, кавоварку, фен, вентилятор і навіть фритюрницю. Окрім того, вона служила основним джерелом освітлення намету.

Anker SOLIX F3000

Пізніше автор також запропонував своєму братові взяти Anker SOLIX F3000 замість традиційного газового генератора для будівельних робіт на фермі. В результаті зарядна станція успішно живила електропили, шліфувальні машини, лобзики та перфоратор на 120 В.

"Попри все це, я все ще відчуваю, що не використовую Anker SOLIX F3000 на повну. Це потужний пристрій, який може тимчасово забезпечити енергією весь кемпер або навіть ваш будинок.", — наголосив Аллен.

Anker SOLIX F3000

За словами оглядача, якщо послідовно підключити дві станції F3000, то можна отримати вихідну напругу 240 В для більшого обладнання, такого як сушарка для білизни. Заряджання самого пристрою таке ж гнучке. Практично будь-який доступний варіант зарядки підходить для Anker SOLIX F3000.

"Anker SOLIX F3000 живиться від акумуляторної батареї ємністю 3072 Вт·год. Це робить її однією з найпотужніших на сучасному ринку і дозволяє працювати протягом декількох годин навіть у найскладніших умовах як повноцінний генератор. Завдяки цьому ви можете бути впевнені, що ваш холодильник пропрацює до 42 годин під час відключення електроенергії", — підсумував автор.

Нагадаємо, Pioneer Na від Bluetti стала однією з перших зарядних станцій, що використовують натрій-іонні акумулятори замість традиційних літій-іонних.

Фокус також повідомляв, що портативна зарядна станція Jackery Explorer 500 v2 ємністю 512 Вт·год може бути альтернативою традиційним генераторам.