Ідеальна зарядна станція під час морозів: в чому особливість Bluetti Pioneer Na (фото)

Pioneer Na від Bluetti стала однією з перших зарядних станцій, що використовують натрій-іонні акумулятори замість традиційних літій-іонних.

Хоча натрій-іонні батареї трохи більші та важчі, вони безпечніші та можуть працювати за нижчих температур. Завдяки цьому зарядна станція Pioneer Na від Bluetti краще підходить для суворих погодних умов, зазначає оглядач технологій Trusted Reviews Саймон Хендбі.

Bluetti стверджує, що Pioneer Na може заряджатися при -15°C та розряджатися до -25°C. Недоліком є ​​те, що натрієві батареї зберігають менше енергії, тому ця зарядна станція більша, ніж можна було б очікувати, враховуючи її ємність 900 Вт·год.

Натрієва зарядна стнація Bluetti Pioneer Na

Візуально Pioneer Na від Bluetti мало чим відрізняється від решти продуктів Bluetti. Важить зарядна станція цілих 16 кг, однак, за словами оглядача, її досить легко переносити по дому, саду чи засніженій місцевості. При цьому автор вказав на недостатню захищеність портів USB для використання на свіжому повітрі.

Bluetti Pioneer Na заряджається від мережі, автомобіля або сонця. Максимальна потужність зарядки змінного струму становить 1400 Вт. Виробник обіцяє повну зарядку менш ніж за 70 хвилин, але не за умови сильного холоду. В ході тестування станція перевершила цей показник, досягнувши 100% зарядки за 67 хвилин.

Bluetti Pioneer Na на морозі

Щоб перевірити стійкість Bluetti Pioneer Na до низьких температур, оглядач залишив її на ніч у морозильній камері при температурі -18°C. Після цього повне перезаряджання пристрою зайняло чотири з чвертю години.

"Хоча чудово мати пристрій, який працює за дуже низьких температур, важливо пам'ятати, що навіть натрій-іонні акумулятори насправді погано працюють за умов сильного холоду", — зауважив Хендбі.

Експерт наголосив, що не радить самостійно використовувати дуже холодне електрообладнання в теплому середовищі. Замерзлий пристрій притягує конденсат у теплішому, вологішому повітрі, що за деяких обставин може призвести до короткого замикання або навіть пожежі.

Підбиваючи підсумки, автор зазначив, що Bluetti Pioneer Na здатна на те, що наразі не може жодна інша зарядна станція — заряджатися та розряджатися за низьких температур. Для тих, кому потрібно живити електроприлади на морозі, це наразі єдиний доступний варіант.

