Идеальная зарядная станция во время морозов: в чем особенность Bluetti Pioneer Na (фото)

Pioneer Na от Bluetti стала одной из первых зарядных станций, использующих натрий-ионные аккумуляторы вместо традиционных литий-ионных.

Хотя натрий-ионные батареи немного больше и тяжелее, они безопаснее и могут работать при более низких температурах. Благодаря этому зарядная станция Pioneer Na от Bluetti лучше подходит для суровых погодных условий, отмечает обозреватель технологий Trusted Reviews Саймон Хэндби.

Bluetti утверждает, что Pioneer Na может заряжаться при -15°C и разряжаться до -25°C. Недостатком является то, что натриевые батареи сохраняют меньше энергии, поэтому эта зарядная станция больше, чем можно было бы ожидать, учитывая ее емкость 900 Вт-ч.

Натриевая зарядная стнация Bluetti Pioneer Na

Визуально Pioneer Na от Bluetti мало чем отличается от остальных продуктов Bluetti. Весит зарядная станция целых 16 кг, однако, по словам обозревателя, ее достаточно легко переносить по дому, саду или заснеженной местности. При этом автор указал на недостаточную защищенность портов USB для использования на свежем воздухе.

Bluetti Pioneer Na заряжается от сети, автомобиля или солнца. Максимальная мощность зарядки переменного тока составляет 1400 Вт. Производитель обещает полную зарядку менее чем за 70 минут, но не при условии сильного холода. В ходе тестирования станция превзошла этот показатель, достигнув 100% зарядки за 67 минут.

Bluetti Pioneer Na на морозе

Чтобы проверить устойчивость Bluetti Pioneer Na к низким температурам, обозреватель оставил ее на ночь в морозильной камере при температуре -18°C. После этого полная перезарядка устройства заняла четыре с четвертью часа.

"Хотя прекрасно иметь устройство, которое работает при очень низких температурах, важно помнить, что даже натрий-ионные аккумуляторы на самом деле плохо работают в условиях сильного холода", — отметил Хэндби.

Эксперт отметил, что не советует самостоятельно использовать очень холодное электрооборудование в теплой среде. Замерзшее устройство притягивает конденсат в более теплом, влажном воздухе, что при некоторых обстоятельствах может привести к короткому замыканию или даже пожару.

Подводя итоги, автор отметил, что Bluetti Pioneer Na способна на то, что пока не может ни одна другая зарядная станция — заряжаться и разряжаться при низких температурах. Для тех, кому нужно питать электроприборы на морозе, это пока единственный доступный вариант.

