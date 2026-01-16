Киев на генераторах: рискует ли столица потерять бизнес из-за блэкаутов

Длительные блэкауты поставили перед крупными городами Украины вопрос экономической устойчивости. Бизнес работает в аварийном режиме, часть заведений останавливается, другие — адаптируются за счет генераторов и собственных решений. Фокус выяснил, какие реальные риски несут отключения для экономики, действительно ли ситуация грозит системным кризисом и что нужно сделать, чтобы избежать повторения таких сценариев следующей зимой.

Массовые блэкауты все сильнее ударяют по экономике крупных городов Украины, прежде всего Киева. Длительные отключения электроэнергии нарушают работу бизнеса, логистики и сферы услуг, повышают расходы предпринимателей и сокращают рабочие часы. В результате растут риски для занятости, налоговых поступлений и стабильности городской экономики в целом.

Даже крупные торговые сети вынуждены работать в аварийном режиме. В АТБ заявили об увеличении поставок продуктов в киевские магазины и возможности зарядки гаджетов во время отключений, однако признали, что работа на генераторах имеет существенные ограничения во времени и не может полностью заменить стабильное электроснабжение. Часть магазинов сталкивается с техническими проблемами, что создает дополнительные риски для бесперебойной торговли.

В то же время проблемы энергетики все чаще приводят к полной остановке бизнеса. Львовский ресторатор Вардкес Арзуманян сообщил о временном закрытии своих кафе и ресторанов из-за отсутствия света и воды, задержек с получением лицензий и постоянных проверок. По его словам, электроэнергии нет до 15 часов в сутки, что делает невозможным нормальную работу заведений общественного питания.

Эти кейсы свидетельствуют об общей тенденции: сочетание блэкаутов, изношенной инфраструктуры и административного давления резко повышает экономическую уязвимость городов. Для Киева, как главного делового центра страны, затяжные отключения электроэнергии могут иметь долгосрочные последствия — от закрытия малого и среднего бизнеса до падения инвестиционной привлекательности столицы.

Блэкаут в Киеве: риски для бизнеса

Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман отмечает: оснований говорить об энергетической катастрофе или длительном блэкауте в Украине нет. По его словам, нынешние трудности связаны прежде всего с морозами и пиковым потреблением электроэнергии.

"Проблемы с генерацией действительно существуют, но они временные. Каждый дополнительный градус мороза резко увеличивает нагрузку на энергосистему. Как только температура поднимется хотя бы до нуля — а это вопрос нескольких недель — ситуация стабилизируется в целом по стране", — объясняет Фокусу эксперт.

Экономист Иван Ус считает, что отсутствие стабильного централизованного электроснабжения не означает остановку бизнеса. Ключевую роль в сохранении экономической активности играют генераторы, которые позволяют аптекам, магазинам и сервисным точкам продолжать работу даже во время длительных отключений.

По его словам, бизнес уже адаптируется к энергетическим рискам: те, кто лучше подготовился и инвестировал в автономную генерацию, получают конкурентное преимущество, тогда как рынок постепенно переформатируется, а не останавливается.

Отдельно Ус отмечает опыт Харькова, где благодаря большей децентрализации и меньшей зависимости от централизованных сетей ситуация с электроснабжением более стабильная. Именно развитие децентрализованной генерации, по его оценке, должно стать ориентиром для Киева и других городов.

Экономист отмечает, что нынешние блэкауты являются серьезным вызовом, но не критическим для украинского бизнеса: адаптация продолжается, а половина зимнего периода уже позади.

Вместо "Зимней тысячи": что должна сделать власть, чтобы подготовиться к критическим сценариям

Олег Гетман подчеркивает, что трудности носят локальный характер и не охватывают все регионы одновременно. Вместе с тем нынешняя зима еще раз продемонстрировала системные проблемы, которые государство должно решать стратегически.

Ключевым направлением экономист называет развитие децентрализованной, распределенной генерации. Речь идет о когенерационных газовых установках и других альтернативных источниках, которые могут обеспечивать электроэнергией отдельные дома или даже микрорайоны.

"Такие установки уже существуют, но их нужно активнее вводить в эксплуатацию, подключая жилые кварталы к автономным источникам энергии", — отмечает экономист.

Вторым критически важным шагом он считает дерегуляцию. По словам эксперта, действующая система разрешений и согласований существенно тормозит бизнес во внедрении собственной генерации.

"Нужно максимально упростить разрешительные процедуры. Бизнес должен иметь возможность быстро устанавливать генерацию, а документы оформлять уже после завершения военного положения", — отмечает Гетман.

Отдельно эксперт акцентирует на проблеме энергоэффективности. Он убежден, что Украина потребляет слишком много энергии на отопление, и значительную часть этой нагрузки можно снять системными мерами.

"Вместо популистских программ вроде "Зимней тысячи" или кэшбеков, на которые тратятся десятки миллиардов гривен, эти средства целесообразно направить на утепление домов, замену окон, труб, тепловых установок", — объясняет экономист.

На местном уровне, по словам Гетмана, власть также имеет инструменты поддержки бизнеса, пострадавшего от отключений. Речь идет о временных арендных каникулах для предпринимателей в государственном или коммунальном имуществе, льготы по отдельным местным налогам — в частности земельного — а также дополнительные гранты на энергетическое оборудование, генераторы и накопители электроэнергии.

"Комплекс таких мер позволил бы избежать повторения нынешней ситуации следующей зимой. А сейчас главное — просто переждать: за полторы-две недели энергетическая ситуация стабилизируется", — заключает эксперт.

Он также называет необоснованными панические настроения, которые распространяются в социальных сетях. По словам Гетмана, накануне состоялась встреча представителей крупнейших торговых сетей с премьер-министром, где бизнес подтвердил: из тысячи заведений не работают всего около десяти — менее одного процента, и в основном из-за технических неисправностей генераторов.

"Крупный бизнес готовился к таким сценариям три года. Все ключевые сети уже имеют альтернативную генерацию. Да, на длинных периодах она не всегда выдерживает, оборудование выходит из строя, но эти проблемы ограничены и во времени, и в географии", — резюмирует экономист.

