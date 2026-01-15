Свет — не раньше марта, тепло — под вопросом: как Киев переживает самую сложную зиму войны с РФ

Киев в режиме выживания. Массированные удары по энергетике, морозы и изношенная инфраструктура наложились в один кризис, который в городских властях уже называют самым сложным за время полномасштабной войны. Сотни домов без тепла, нестабильные графики света и отсутствие быстрых решений заставляют говорить не о временных перебоях, а о системной проблеме. Фокус разобрался, что происходит со столицей, действительно ли существует "житомирское чудо" и какие сценарии ждут Киев в ближайшие недели.

Киев переживает один из самых сложных зимних кризисов за время полномасштабной войны. Массированные российские обстрелы критической энергетической инфраструктуры соединились с низкими температурами, что привело к системным отключениям света и централизованного тепла во многих районах города.

Городской голова Виталий Кличко открыто характеризует ситуацию как экстремально сложную. По его данным, после последних атак около 400 многоэтажек в столице до сих пор остаются без тепла, а графики отключения электроэнергии фактически не работают: киевляне могут иметь свет только около 3 часов в сутки, а без него — до 10 и более.

Энергетики вынуждены работать в чрезвычайно тяжелых условиях: мэр отмечал, что даже для обеспечения критической инфраструктуры — больниц, коммунальных служб, тепловых пунктов — сейчас не хватает ресурсов, и восстановление продолжается круглосуточно.

Местные службы, коммунальные бригады и тысячи волонтеров ежедневно работают над тем, чтобы стабилизировать ситуацию — более 1 200 пунктов обогрева уже развернуто по всему городу, где люди могут согреться и зарядить гаджеты.

Правительство и президент ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике Украины, что является реакцией на масштабные повреждения объектов энергосистемы и резкое похолодание. Такая мера позволяет ускорить восстановительные работы, увеличить импорт электроэнергии и мобилизовать дополнительные ресурсы для защиты гражданских.

Что советует КГГА киевлянам во время энергетического кризиса

В ответ на запрос Фокуса в Киевской городской государственной администрации сообщили, что коммунальные службы столицы работают в антикризисном режиме из-за резкого похолодания и последствий обстрелов энергетической инфраструктуры.

В КГГА призывают киевлян заранее готовиться к возможным длительным отключениям света и тепла и пользоваться городскими сервисами поддержки. В частности, жителям советуют знать расположение пунктов обогрева и несокрушимости, которые работают во всех районах Киева и обеспечены генераторами, теплом, возможностью подзарядки гаджетов и горячими напитками. Также в городской власти отмечают необходимость иметь минимальные запасы питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения, заряженных павербанков, фонариков и батареек. Особое внимание в КГГА обращают на безопасность в домах — киевлянам советуют осторожно пользоваться свечами и альтернативными источниками света, соблюдать правила пожарной безопасности и утеплять помещения, чтобы уменьшить потери тепла. В администрации также рекомендуют регулярно следить за официальными сообщениями городских властей и пользоваться приложением "Киев Цифровой", где оперативно публикуется информация о работе критической инфраструктуры и доступных городских сервисах.

"Житомирское чудо": почему в городе значительно меньше отключают свет

Пока Киев выживает в темноте и холоде да еще и под постоянными обстрелами врага, вновь появляются новости, что Житомир вроде как аномалия и свет в городе почти не выключается.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт по энергетике Олег Попенко настаивает: "житомирского чуда" нет, а сам нарратив об "аномалии" часто создает красивую, но упрощенную картинку.

По его словам, еще проверка в 2024 году показывала, что во время периодов, когда Житомир демонстрировал относительно стабильное электроснабжение, область могла ограничиваться значительно жестче: "люди в районах сидели по 18 часов без света, а Житомир имел электричество 24/7".

В то же время Попенко признает: в Житомире действительно вкладывали средства в отдельные направления городской инфраструктуры, есть лучшие показатели по теплокоммунэнерго и ниже потери в теплосетях — часть теплотрасс ремонтировали там, где могли. Но это, по его словам, не тождественно "чуду" и не отменяет регулярных проблем с коммуналкой (он вспоминает остановки водоканала и ремонтные истории с коллекторами).

Что касается света, то объяснение он видит прежде всего в технике: близость к мощному источнику генерации (в частности, Ривненской АЭС), отсутствие значительных повреждений оборудования (подстанции, трансформаторные узлы) и общий баланс — дефицитная или профицитная область.

"Нет "житомирской аномалии" — есть технические возможности доставить электроэнергию и состояние сетей", — говорит Фокусу эксперт, добавляя, что объективный ответ должны давать проверки контролирующих органов, а не эмоциональные сравнения городов.

Холод и темнота в Киеве: что не так с подготовкой столицы

Говоря о Киеве, Попенко проводит прямую линию между нынешним кризисом и годами "латания" инфраструктуры. По его мнению, в столице критически изношены теплотрассы, энергосети и водопроводные сети, а подход к ремонту часто фрагментарный.

"Вместо того, чтобы менять сразу сотни километров, ремонтируют десятки — 30, 40, 80 километров в год, когда нужно делать значительно больше. Именно поэтому при морозах и ударах по энергетическим объектам город получает "цепной эффект" аварий: даже после восстановления источника нужно еще восстановить сети, которые постоянно рвутся на слабых участках", — говорит Фокусу Попенко.

Отдельно эксперт скептически оценивает заявления о мини-ТЭЦ/газопоршневых установках как "быстрое решение".

Напомним, накануне исполняющий обязанности первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил, что в Киеве смонтировали пять когенерационных установок — так называемых мини-ТЭЦ.

Две из них уже запущены и работают, тогда как на трех проводятся пусконаладочные работы. Общая мощность этих установок составляет примерно 66 мегаватт. Чиновник подчеркнул, что такое количество электроэнергии не может покрыть потребности всего города, но может помочь поддерживать работу отдельных объектов критической инфраструктуры, в частности или запитывать большие котельные, которые без электричества просто останавливаются.

Попенко поясняет: установки могут быть физически установлены, но это не значит, что они подключены и запущены — нужны присоединения, документы, завершение технических работ. По его мнению, даже если суммарная мощность этих установок выглядит "вменяемой", они не способны "спасти Киев" в целом: максимум — частично поддержать работу котельных и критических объектов и уменьшить масштаб проблемы в отдельных районах.

"Этим нужно было заниматься не "вчера", а системно с начала полномасштабной войны, а лучше — еще до нее. Отдельные города начали формировать резервные источники питания значительно раньше, тогда как Киев активно включился в формирование резервов только в конце 2024 года, а часть решений по водоканалу и КНС принимали уже в 2025-м", — продолжает эксперт.

"Быстрого выхода" нет: сценарии и прогнозы

На вопрос о сценариях ближайших недель Олег Попенко отвечает жестко: быстрого и простого выхода из энергетического и теплового кризиса для Киева не существует, ведь невозможно за короткое время сделать то, что не делалось годами. По его словам, ресурсы города ограничены, а формат поддержки через пункты несокрушимости имеет физический предел — даже большое количество таких пунктов не может стать универсальным решением для мегаполиса с миллионами жителей.

Как базовое и первоочередное направление действий власти эксперт называет целевую поддержку уязвимых категорий населения — пенсионеров, маломобильных людей, людей с инвалидностью, многодетных семей. Речь идет не только о помощи на месте, но и об организации возможностей временного выезда и четких маршрутов поддержки для тех, кто физически не может пережить длительное пребывание в холодных квартирах. Параллельно, отмечает Попенко, критически важную роль играют резервные источники питания на объектах водоснабжения и канализационных насосных станциях. Он ссылается на опыт Днепра, где генераторы на КНС позволили избежать массовых отключений воды даже во время блэкаутов и существенно уменьшили гуманитарные последствия.

"Надо четко разделять ситуацию со светом и с теплом. С электроснабжением определенное облегчение возможно ближе к середине марта. Но это не будет следствием быстрого или масштабного восстановления всей энергосистемы — скорее речь идет о сезонном факторе, в частности рост вклада солнечной генерации, когда активнее заработают солнечные электростанции. Это может уменьшить нагрузку на систему, но не означает полного исчезновения проблем", — говорит Попенко.

С теплоснабжением ситуация значительно сложнее. Для домов, которые уже остались без тепла, в январе быстрых изменений ждать не стоит. Даже в случаях, когда ТЭЦ или котельные восстанавливают работу после обстрелов, следующим и значительно более проблемным этапом становится восстановление тепловых сетей. Именно они, по словам Попенко, являются главным "узким местом" в Киеве. На многих участках годами применяли точечные ремонты — по 30-50 метров, вместо системной замены километровых отрезков. В результате во время морозов и нагрузок сети продолжают рваться одна за другой. В качестве примера эксперт приводит Соломенский район, где, по его оценке, отдельные участки теплотрасс нуждаются в замене не локально, а на протяженности одного-двух километров.

"При оптимистическом сценарии, чтобы физически доставить тепло в часть проблемных домов и параллельно привести в порядок сети, понадобится минимум две-три недели. И это — без учета дополнительных осложнений", — продолжает эксперт.

Отдельной проблемой Попенко называет состояние самих домов после длительного холода. В десятках многоэтажек могли лопнуть внутридомовые сети, батареи и стояки — особенно там, где воду в системах не сливали вовремя. Такие повреждения, отмечает эксперт, фиксируют даже в относительно новых домах, возведенных после 2018 года.

В подобных случаях речь идет уже не об оперативном восстановлении тепла, а о капитальных ремонтах, которые могут длиться от шести до восьми месяцев. Именно поэтому Попенко не исключает, что десятки, а возможно и сотни домов в Киеве могут остаться без полноценного теплоснабжения до конца этой зимы. Окончательные масштабы проблемы, по его словам, будут зависеть от реального состояния сетей и внутренних систем в тех примерно четырехстах домах, где проблемы с теплом уже зафиксированы.

Ранее Фокус писал, что в Соломенском и Дарницком районах Киева фиксируют массовые прорывы труб в жилых домах. Из-за аварий вода затапливает подъезды многоэтажек, а коммунальные службы не всегда могут оперативно прибыть на место.