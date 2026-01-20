В Киеве перебои с отоплением после атаки РФ: без тепла остались те дома, где восстанавливали

Российские оккупанты ночью 20 января атаковали тепло- и энергоинфраструктуру Киева, использовав для этого баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники. Из-за этого почти 6000 домов в столице не имеют отопления.

В большинство домов, где 20 января отсутствует отопление, уже возвращали теплоснабжение после атаки 9 января. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

По данным Кличко, 5635 многоэтажек остались без теплоснабжения. Во время прошлой атаки городской голова информировал о почти 6000 домов без отопления, не конкретизируя количество, однако отмечал, что это половина многоквартирных домов Киева.

80% домов, которые остались без отопления в результате атаки 20 января, отключались от теплоснабжения и после обстрела 9 января.

По данным городского головы, по состоянию на вечер 19 января из шести тысяч домов, которые были без тепла из-за обстрелов 9 января, только 16 оставались без отопления.

Відео дня

Кроме того, в Киеве на левом берегу отсутствует водоснабжение.

"Коммунальщики и энергетики работают, чтобы восстановить подачу тепла, воды и электричества в дома киевлян", — подчеркнул Кличко.

В Киеве действуют аварийные отключения

"Укрэнерго" сообщило о введении экстренных отключений в ряде регионов Украины после атаки 20 января. Однако в Киеве они были применены еще до ночной атаки.

После атаки 9 января в городе были введены экстренные отключения. 10 января удалось стабилизировать систему, после чего они действовали только для левого берега, а также для Голосеевского и Печерского районов.

Однако 14 января экстренные отключения были введены для всех районов Киева.

Напомним, что после атаки 9 января премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что россияне сознательно атаковали котельные Киева, чтобы использовать погодные условия как оружие.

Еще 19 января сообщалось, что украинская энергосистема после российских обстрелов столкнулась с серьезными проблемами. Из-за этого отключения электроэнергии в Киеве будут продолжаться 16-20 часов в сутки.

Ранее о режиме 4,5-5 очередей отключений электроэнергии в сутки, что предусматривает вероятное отсутствие света более 16 часов, рассказывал и генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко. По его словам, с потеплением потребление должно уменьшиться, что улучшит ситуацию в энергетике.

Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил, что отказаться от экстренных отключений света в Киеве не получится. Однако стратегической задачей является план развития распределенной генерации столицы.