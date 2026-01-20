У Києві перебої з опалення після атаки РФ: без тепла залишились ті дома, де відновлювали

Російські окупанти вночі 20 січня атакували тепло- та енергоінфраструктуру Києва, використавши для цього балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники. Через це майже 6000 будинків у столиці не мають опалення.

До більшості будинків, де 20 січня відсутнє опалення, вже повертали теплопостачання після атаки 9 січня. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

За даними Кличка, 5635 багатоповерхівок залишилися без теплопостачання. Під час минулої атаки міський голова інформував про майже 6000 будинків без опалення, не конкретизуючи кількість, однак наголошував, що це половина багатоквартирних будинків Києва.

80% будинків, які залишилися без опалення внаслідок атаки 20 січня, відключалися від теплопостачання і після обстрілу 9 січня.

За даними міського голови, станом на вечір 19 січня з шести тисяч будинків, які були без тепла через обстріл 9 січня, лише 16 залишалися без опалення.

Відео дня

Крім того, у Києві на лівому березі відсутнє водопостачання.

"Комунальники й енергетики працюють, щоб відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян", — наголосив Кличко.

У Києві діють аварійні відключення

"Укренерго" повідомило про запровадження екстрених відключень у низці регіонів України після атаки 20 січня. Однак у Києві вони були застосовані ще до нічної атаки.

Після атаки 9 січня у місті були запроваджені екстрені відключення. 10 січня вдалося стабілізувати систему, після чого вони діяли лише для лівого берега, а також для Голосіївського та Печерського районів.

Однак 14 січня екстрені відключення були запроваджені для всіх районів Києва.

Нагадаємо, що після атаки 9 січня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що росіяни свідомо атакували котельні Києва, аби використати погодні умови як зброю.

Ще 19 січня повідомлялося, що українська енергосистема після російських обстрілів зіштовхнулася з серйозними проблемами. Через це відключення електроенергії в Києві триватимуть 16-20 годин на добу.

Раніше про режим 4,5-5 черг відключень електроенергії на добу, що передбачає ймовірну відсутність світла понад 16 годин, розповідав і генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, з потеплінням споживання має зменшитися, що покращить ситуацію в енергетиці.

Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив, що відмовитись від екстрених відключень світла у Києві не вийде. Однак стратегічним завданням є план розвитку розподіленої генерації столиці.