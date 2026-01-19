Київ матиме 4-6 годин світла: експерт про найгіршу ситуацію в енергосистемі в історії

Українська енергосистема після російських обстрілів зіштовхнулася з серйозними проблемами. Через це відключення електроенергії в Києві триватимуть 16-20 годин на добу.

Станом на ранок дефіцит електроенергії становить 6,8 мегавата. Про це розповів голова "Ради Української асоціації відновлюваної енергетики" Станіслав Ігнатьєв в етері "Київ 24".

"Це найбільший дефіцит електроенергії, який спостерігається у нашій енергосистемі з початку повномасштабного вторгнення, і взагалі за всю історію об'єднаної української енергосистеми з 1991 року", — розповів Ігнатьєв, додавши, що дефіцит більший за ту кількість електроенергії, яку генерувала Запорізька АЕС.

Через такий дефіцит у Києві вводяться 4,5-5 черг відключень одночасно. Через це в столиці будуть відключення до 16-20 годин, тоді як стабільне електропостачання в місті буде лише 4-6 годин.

Він пояснив, що ціллю ударів росіян стали розподільчі потужності української енергосистеми, які неможливо закрити антидроновими сітками.

Водночас, за словами Ігнатьєва, "Енергоатом" має достатні можливості для ремонту. Також через обстріли було скорочено атомну енергогенерацію, утім такий період тривав лише близько двох днів.

Як впливає температура на енергосистему?

Експерт пояснив, що морози негативно впливають на енергетичну систему Україну. Так, зниження на один градус означає, що споживання зростає на 200 мегаватів/годину, що приблизно дорівнює 1/5 потужностей одного атомного енергоблока.

Цього тижня в Україні надалі буде достатньо низька температура, через що ситуація в енергетиці не покращуватиметься.

Раніше про режим 4,5-5 черг відключень електроенергії на добу, що передбачає ймовірну відсутність світла понад 16 годин, розповідав і генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, з потеплінням споживання має зменшитися, що покращить ситуацію в енергетиці.

Нагадаємо, 18 січня були опубліковані графіки погодинних відключень для регіонів України на 19 січня. Відповідно до них, споживачі з певних підгруп сидітимуть без світла понад 14 годин протягом наступної доби.