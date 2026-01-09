Росія свідомо била по районним котельням: половина Києва залишилася без опалення

Російські окупанти в ніч на 9 січня завдали ракетно-дронового удару по Києву. Ціллю ворога, крім об'єктів енергоінфраструктури, були також районні котельні.

Наразі в столиці застосовуються аварійні відключення електроенергії. Про наслідки атаки повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Telegram.

Вона наголосила, що атака на котельні є справжнім енергетичним терором з боку РФ та спробою перетворити погодні умови на зброю.

Загалом окупанти застосували понад 240 дронів та 36 ракет. Атака тривала майже 5 годин.

Внаслідок обстрілу загинуло 4 людей, 25 дістали поранення.

Також у Києві спостерігається відключення світла та водопостачання через пошкодження підстанцій та об'єктів енергогенерації. Зараз намагаються повернути світло для більш як 500 тисяч споживачів.

Через атаки також знеструмлений Славутич. Енергетики вже працюють над тим, аби відновити світло там.

Крім російських обстрілів, на відключення електроенергії впливає і погода — через негоду у низці населених пунктів Київщини відсутня електроенергія.

Ситуація зі світлом у Києві

Натомість у ДТЕК повідомили, що 417 000 родин тимчасово залишаються без світла після масованої атаки. Зокрема, це стосується жителів в Деснянському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах Києва.

У компанії зазначили, що складності виконанню робіт додає сильний поривчастий вітер та мороз.

Половина Києва без опалення

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що половина багатоквартирних будинків Києва наразі без теплопостачання. Йдеться про майже 6 тисяч будинків. Комунальники заживили соціальні заклади, зокрема, лікарні й пологові будинки, від мобільних котелень.

Він наголосив, що комбінована атака на Київ минулої ночі була найболючішою для об'єктів критичної інфраструктури столиці.

Кличко закликав людей, які мають таку можливість, тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.

Масована ракетна атака — що відомо

У ніч на 9 січня росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Основною ціллю був Київ. Була інформація про руйнування в Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах столиці. Натомість КМДА попередила про перебої зі світлом, водопостачанням і опаленням через російські удари.

У Києві серед 4 загиблих людей був медик, який приїхав на місце удару, щоб надати допомогу пораненим, але потрапив під повторний обстріл.

Увечері 8 січня окупанти завдали удар по Львову ракетою "Орешник". Згодом у Міноборони РФ заявили, що атаку було здійснено у відповідь на нібито обстріл резиденції президента РФ Володимира Путіна 29 грудня.