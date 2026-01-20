Проблеми з водою і теплом у Києві: де зараз найскладніша ситуація

У ніч на 20 січня Київ знову зазнав масштабної комбінованої атаки ЗС РФ, які знову цілили здебільшого по енергооб'єктах, щоб залишити столицю без тепла і світла в сильні морози.

Унаслідок ударів без тепла знову залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80% з яких — будинки, куди тільки повернули опалення після атак 9 січня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його інформацією, наразі ситуація з водопостачанням і теплом на лівому березі та Печерську залишається складною. Уранці він писав, що без води залишився весь лівий берег міста.

"Щодо електрики — "Укренерго" ввело в столиці аварійні графіки відключень. Комунальники та енергетики працюють над відновленням пошкоджених об'єктів критичної інфраструктури", — додав Кличко.

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко уточнив, що після обстрілу наразі 173 тисячі клієнтів — без світла.

"Без опалення зараз близько половини житлового фонду міста. Енергетики працюють над відновленням постачання світла, незважаючи на мороз. Коли у вас з'являється світло, не вмикайте одразу всі електроприлади в розетку, бо це може призвести до аварії, на ремонт якої піде значно більше часу. Тримаємося разом", — написав він.

Зазначимо, що під час цієї атаки ворог застосував балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. За даними моніторингового каналу "ППО радар | Напрямок ракет | Напрямок шахедів", вночі Росія могла здійснити пуск балістичної ракети "Іскандер-І", що раніше не використовувалася у війні проти України.