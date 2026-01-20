Чоловік облаштував безкоштовну мобільну сауну для киян, щоб вони могли зігрітися (відео)

У Києві, який мерзне без опалення і води через масштабні удари ЗС РФ по енергетиці, громадський активіст і блогер Артем Сурін придумав, як зігріти якщо не всіх, то хоча б частину жителів столиці.

На ВДНГ він облаштував мобільну лазню і великий теплий надувний намет, щоб зігріти киян. У нього в гостях побував кореспондент "Радіо. Свобода", а також сам Артем розповідав про свою ініціативу в соцмережі.

За його словами, він прекрасно розуміє, що це таке, коли холод пробирає буквально до кісток:

"2022 року, під час перших блекаутів, ми з Мариною (дружиною, — прим. ред) пережили стан, який важко пояснити, — коли ти не просто холодний, а промерзлий усередині, і це тримається днями. І тільки глибокий прогрів тоді реально "розвернув" стан тіла. Я це добре пам'ятаю, тому й роблю це зараз".

Мобільна лазня призначена для глибокого прогрівання. У ній — піч із камінням, і одночасно в ній можуть поміститися 2-3 людини. У мирний час пара використовувала її для кемпінг-подорожей. Щоб повністю прогрітися, достатньо 20-30 хвилин.

Великий кемпінговий намет поруч — місце, де люди можуть попити гарячого чаю і спокійно охолонути після "сауни". У ньому багато місця і дві пічки на дровах.

"Формат: 1. короткий, але якісний прогрів у лазні 2. пауза в теплому наметі 3. чай + спокійне відновлення 4. додому — з відчуттям, що тіло знову "живе"", — пояснив Сурін.

Він наголосив, що це протипоказано людям із тиском, проблемами серцево-судинної системи, вагітним і людям із гострими станами. Сурін додав, що це робиться безоплатно, проте потрібна допомога у встановленні намету, підвезенні дров і поширенні інформації.

"Місць реально небагато, це — компактний варіант. Але скільки зможемо — всім допоможемо", — написав він.

Артем Савін Фото: Instagram

Раніше повідомлялося, що в Києві розгорнула роботу 41 мобільна кухня, щоб забезпечувати людей, які залишилися без тепла і води, гарячою їжею.

Через останній масований обстріл у столиці знову понад 5000 багатоповерхівок залишилися без тепла, і наразі аварійно-ремонтні бригади роблять усе, щоб якомога швидше повернути киянам базові умови для життя.