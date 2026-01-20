Мужчина обустроил бесплатную мобильную сауну для киевлян, чтобы они могли согреться (видео)

В Киеве, который мерзнет без отопления и воды из-за масштабных ударов ВС РФ по энергетике, общественный активист и блогер Артем Сурин придумал, как согреть если не всех, то хотя бы часть жителей столицы.

На ВДНХ он обустроил мобильную баню и большую теплую надувную палатку, чтобы согреть киевлян. У него в гостях побывал корреспондент "Радио. Свобода", а также сам Артем рассказывал о своей инициативе в соцсети.

По его словам, он прекрасно понимает, что это такое, когда холод пробирает буквально до костей:

"В 2022 году, во время первых блекаутов, мы с Мариной (жена, – прим. ред) пережили состояние, которое трудно объяснить, – когда ты не просто холодный, а промерзший внутри, и это держится днями. И только глубокий прогрев тогда реально "развернул" состояние тела. Я это хорошо помню, потому и делаю это сейчас".

Мобильная баня предназначена для глубокого прогрева. В ней – печь с камнями, и одновременно в ней могут поместиться 2-3 человека. В мирное время пара использовала ее для кемпинг-путешествий. Чтобы полностью прогреться, достаточно 20-30 минут.

Большая кемпинговая палатка рядом – место, где люди могут попить горячего чая и спокойно остыть после "сауны". В ней много места и две печки на дровах.

"Формат: 1. короткий, но качественный прогрев в бане 2. пауза в теплой палатке 3. чай + спокойное восстановление 4. домой – с ощущением, что тело снова "живет"", – объяснил Сурин.

Он подчеркнул, что это противопоказано людям с давлением, проблемами сердечно-сосудистой системы, беременным и людям с острыми состояниями. Сурин добавил, что это делается бесплатно, однако нужна помощь в установке палатки, подвозе дров и распространении информации.

"Мест реально немного, это – компактный вариант. Но сколько сможем – всем поможем", – написал он.

Артем Савин Фото: Instagram

Ранее сообщалось, что в Киеве развернула работу 41 мобильная кухня, чтобы обеспечивать людей, оставшихся без тепла и воды, горячей едой.

Из-за последнего массированного обстрела в столице снова более 5000 многоэтажек остались без тепла, и сейчас аварийно-ремонтные бригады делают все, чтобы как можно скорее вернуть киевлянам базовые условия для жизни.