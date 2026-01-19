Блекаут у Києві: у столиці розгорнули 41 мобільну кухню, подробиці

У Києві, енергоінфраструктура якого перебуває під постійними обстрілами російських окупантів, розгортають не тільки "пункти незламності", а й мобільні кухні, щоб забезпечити людей гарячою їжею.

Наразі у столиці працює вже 41 мобільна кухня, ще 40 — у резерві і можуть бути задіяні в разі потреби, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Готуємо рішення про додаткове фінансування з резервного фонду Державного бюджету, щоб забезпечити гарячим харчуванням вразливі категорії населення, в тому числі в столиці", — написала глава уряду в соцмережах.

Вона також додала, що під окремим контролем влади — соціальні установи, зокрема центри для внутрішньо переміщених осіб, дитячі будинки сімейного типу та заклади постійного проживання.

"Усі вони мають бути з електроенергією, пальним для генераторів і гарячим харчуванням", — заявила Свириденко.

Відео дня

Раніше голова "Ради Української асоціації відновлюваної енергетики" Станіслав Ігнатьєв заявив, що українська енергосистема після російських обстрілів зіткнулася із серйозними проблемами. Через це відключення електроенергії в Києві триватимуть 16-20 годин на добу.

"Це найбільший дефіцит електроенергії, який спостерігається в нашій енергосистемі від початку повномасштабного вторгнення, і взагалі за всю історію об'єднаної української енергосистеми з 1991 року", — розповів Ігнатьєв, додавши, що дефіцит більший за ту кількість електроенергії, яку генерувала Запорізька АЕС.

Нагадаємо, у Києві підвал будинку залило гарячою водою, і мешканці кілька днів чекають на аварійно-ремонтну бригаду.