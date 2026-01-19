"Як на пороховій бочці": підвал будинку в Києві затопило гарячою водою (відео)

У Солом'янському районі Києва мешканці одного з багатоквартирних будинків із 17 січня стукають в усі інстанції через прорив труб і затоплений гарячою водою підвал, проте ситуація досі не вирішилася.

Мешканка будинку розповіла журналістці "Новини.LIVE", що пара з підвалу піднімається до п'ятого поверху.

"Що опалення, що вода гаряча, що каналізація — все це... Ми, як на пороховій бочці тут живемо", — каже вона.

За словами жінки, від суботи мешканці під'їзду телефонували та подавали заявки до відповідних служб.

"Учора приїжджали поліція, теж щось записували у нас. Потім годині о 10 чи 11 вечора приїхала аварійка. Вони подивилися, сказали, що не можуть його закрити, бо морози. Як нам далі бути, ми не знаємо. Ми вже куди тільки не дзвонили, куди тільки не зверталися. Сказали, що вранці приїдуть, але вже час 10-11 годин, але ще немає нікого", — розповідає киянка.

Вона підкреслює, що через те, що трапилося, вони залишилися без сховища на випадок повітряних тривог і загроз обстрілу:

"У підвалі сусіди організували укриття, коли такі великі тривоги, щоб люди могли спуститися. У нас тут і пенсіонери є, і з дітками, і ми все це організували. На даний момент ми не можемо все це використовувати, тому що там води багато".

Напередодні ввечері мер Києва Віталій Кличко писав, що без опалення залишалися 32 будинки в Києві, і енергетики роблять усе можливе для відновлення теплопостачання. Більшість цих будинків — у Голосіївському районі столиці.

"Є в столиці й будинки, де трапилися аварії, там теж працюють фахівці, оперативно відновлюючи теплопостачання. Ситуація складна. Морози лютують. Тривають екстрені відключення електроенергії", — ідеться в публікації.

У Солом'янській РДА відео із затопленим підвалом поки що не коментували, проте вчора запевнили, що співробітники КП "Керуюча компанія Солом'янського району м. Києва" виконують технічні та відновлювальні заходи, зокрема розігрівання внутрішньобудинкових систем, щоб якнайшвидше повернути тепло до будинків мешканців.

"Усвідомлюємо, що ситуація з теплом та електропостачанням залишається складною для багатьох родин. Саме тому всі наявні ресурси спрямовані на підтримку життєво важливих систем будівель і поетапне відновлення теплопостачання там, де це можливо. Роботи тривають. Дякуємо мешканцям за терпіння, витримку та розуміння", — йдеться в повідомленні пресслужби.

Своєю чергою директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що жителям Києва, у будинках яких уже тиждень немає опалення, варто залишити свої квартири і пошукати інше місце для проживання.

Експерт вважає, що найближчим часом повернути тепло в будинки киян буде дуже складно.

Нагадаємо, для відновлення внутрішньобудинкової системи опалення в столичних будинках необхідно спочатку провести повний технічний аудит, скласти проєктно-кошторисну документацію та знайти підрядників через систему Prozorro, не кажучи вже про самі ремонтні роботи. За оптимістичного сценарію, повністю дати тепло в постраждалих багатоповерхівках можна буде тільки через 8-10 місяців.