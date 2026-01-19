"Как на пороховой бочке": подвал дома в Киеве затопило горячей водой (видео)

В Соломенском районе Киева жители одного из многоквартирных домов с 17 января стучат во все инстанции из-за прорыва труб и затопленного горячей водой подвала, однако ситуация до сих пор не решилась.

Жительница дома рассказала журналистке "Новини.LIVE", что пар из подвала поднимается до пятого этажа.

"Что отопление, что вода горячая, что канализация — все это… Мы, как на пороховой бочке тут живем", – говорит она.

По словам женщины, с субботы жители подъезда звонили и подавали заявки в соответствующие службы.

"Вчера приезжали полиция, тоже что-то записывали у нас. Потом часов в 10 или 11 вечера приехала аварийка. Они посмотрели, сказали, что не могут его закрыть, потому что морозы. Как нам дальше быть, мы не знаем. Мы уже куда только не звонили, куда только не обращались. Сказали, что утром приедут, но уже время 10 – 11 часов, но еще нет никого", – рассказывает киевлянка.

Відео дня

Она подчеркивает, что из-за случившегося они остались без убежища на случай воздушных тревог и угроз обстрела:

"В подвале соседи организовали убежище, когда такие большие тревоги, чтобы люди могли спуститься. У нас тут и пенсионеры есть, и с детками, и мы все это организовали. На данный момент мы не можем все это использовать, потому что там воды много".

Накануне вечером мэр Киева Виталий Кличко писал, что без отопления оставались 32 дома в Киеве, и энергетики делают все возможное для восстановления теплоснабжения. Большинство этих домов – в Голосеевском районе столицы.

"Есть в столице и дома, где случились аварии, там тоже работают специалисты, оперативно восстанавливая теплоснабжение. Ситуация сложная. Морозы свирепствуют. Продолжаются экстренные отключения электроэнергии", – говорится в публикации.

В Соломенской РГА видео с затопленным подвалом пока не комментировали, однако вчера заверили, что сотрудники КП "Управляющая компания Соломенского района г. Киева" выполняют технические и восстановительные мероприятия, в том числе разогрев внутридомовых систем, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома жильцов.

"Осознаем, что ситуация с теплом и электроснабжением остается сложной для многих семей. Именно поэтому все имеющиеся ресурсы направлены на поддержку жизненно важных систем зданий и поэтапное восстановление теплоснабжения там, где это возможно. Работы продолжаются. Спасибо жителям за терпение, выдержку и понимание", – говорится в сообщении пресс-службы.

В свою очередь директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорит, что жителям Киева, в домах которых уже неделю нет отопления, стоит оставить свои квартиры и поискать другое место для проживания.

Эксперт полагает, что в ближайшее время вернуть тепло в дома киевлян будет очень сложно.

Напомним, для восстановления внутридомовой системы отопления в столичных домах необходимо сначала провести полный технический аудит, составить проектно-сметную документацию и найти подрядчиков через систему Prozorro, не говоря уже о самих ремонтных работах. При оптимистическом сценарии, полностью дать тепло в пострадавших многоэтажках можно будет только через 8-10 месяцев.