Без тепла до весны: эксперт объяснил, почему 150 тысячам киевлян нужно искать другое жилье (видео)

Около 100-150 тысяч киевлян, в домах которых из-за мороза полопались трубы, вероятнее всего останутся без отопления до весны.

Для восстановления внутридомовой системы труб необходимо провести полный технический аудит и составить проектно-сметную документацию, заявил в комментарии Новости.LIVE глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, таких домов в Киеве от 50 до 100: всем им нужно найти подрядчиков через систему Prozorro. И это уже не говоря о времени на сами ремонтные работы.

"Если там небольшой прорыв трубы где-то в коридоре, то возможно их заменят. Но большинство этих домов, это как минимум 100-150 тысяч киевлян, будут без тепла, и им нужно искать какое-то маневровое жилье, где они смогут быть этой зимой", — сказал Попенко.

Он подчеркнул, что перед подачей воды в систему отопления надо убедиться, что в самих квартирах трубы уцелели, а поскольку в некоторых квартирах пока никто не живет, то нет возможности проверить состояние батарей там.

По оценке Попенко, даже при оптимистическом сценарии полностью отремонтировать внутридомовые системы во всех пострадавших многоэтажках можно будет только за 8-10 месяцев.

