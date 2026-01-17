Без тепла до весни: експерт пояснив, чому 150 тисячам киян потрібно шукати інше житло (відео)

Близько 100–150 тисяч киян, в будинках яких через мороз полопалися труби, найімовірніше залишаться без опалення до весни.

Для відновлення внутрішньобудинкової системи труб необхідно провести повний технічний аудит і скласти проєктно-кошторисну документацію, заявив в коментарі Новини.LIVE голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, таких будинків у Києві від 50 до 100.: усім їм потрібно знайти підрядників через систему Prozorro. І це вже не кажучи про час на самі ремонтні роботи.

"Якщо там невеликий прорив труби десь в коридорі, то можливо їх замінять. Але більшість цих будинків, це як мінімум 100-150 тисяч киян, будуть без тепла, і їм потрібно шукати якесь маневрове житло, де вони зможуть бути цієї зими", — сказав Попенко.

Він підкреслив, що перед подачею води в систему опалення треба переконатися, що в самих квартирах труби вціліли, а оскільки в деяких квартирах наразі ніхто не живе, то немає можливості перевірити стан батарей там.

За оцінкою Попенка, навіть за оптимістичного сценарію повністю відремонтувати внутрішньобудинкові системи у всіх постраждалих багатоповерхівках можна буде лише за 8–10 місяців.

