Ситуація в Києві складна: Кличко закликав виїжджати зі столиці

Російські окупанти атакували теплоінфраструктуру Києва вночі 9 січня. Через це майже 6 тисяч багатоквартирних будинків залишаються без тепла.

Це майже половина багатоквартирних будинків столиці. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

У місті спостерігаються і перебої з водопостачанням. Усе це — наслідки нічної атаки на столицю.

Міський голова наголосив, що комунальникам вже вдалося заживити соціальні заклади, зокрема, лікарні й пологові будинки, від мобільних котелень. Разом з енергетиками комунальники працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання в будинки киян.

"Комбінована атака на Київ минулої ночі була найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури столиці", — заявив Кличко.

Водночас він попередив, що у найближчі дні погодні умови будуть дуже складними. Через це він закликав мешканців столиці, які мають таку можливість, тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.

Відео дня

Зокрема, вночі в КМДА повідомили, що опалення відсутнє або подається на понижених параметрах у Деснянському, Печерському районах, у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів.

Офційної інформації щодо відновлення теплопостачання наразі не було.

Водночас народний депутат фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко заявив, що в багатьох районах Києва комунальники отримали команду зливати воду з внутрішньобудинкових систем.

"Чекаємо на чітку інформацію від КМДА з рекомендаціями стосовно подальших дій населення", — повідомив Кучеренко.

Атака на Київ — що відомо

Раніше сьогодні прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що російські окупанти умисно атакували районні котельні. Вона назвала це справжнім енергетичним терором з боку РФ та спробою перетворити погодні умови на зброю.

Крім проблем з теплопостачанням, у столиці фіксують проблеми з водопостачанням та світлом. Зокрема, 417 000 родин тимчасово залишаються без світла після масованої атаки. Зокрема, це стосується жителів в Деснянському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах Києва.

У ніч на 9 січня окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Основною ціллю була столиця. Повідомлялося про руйнування в Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах столиці.