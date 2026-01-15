400 тис. харків'ян залишилися без світла та тепла: ЗС РФ зруйнували важливий енергетичний об'єкт

У Харкові близько 400 тисяч мешканців залишилися без електропостачання та опалення після російського обстрілу енергетичного об’єкта. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ця ситуація створює додаткові виклики під час холодної зими та обговорив її наслідки з міжнародними партнерами.

Як він написав на своїй сторінці в Telegram, сьогодні, 15 січня, російські війська атакували енергетичний об’єкт у Харкові, через що сотні тисяч людей залишилися без електрики та тепла посеред холодної зими. Крім того, Зеленський розповів, що під час розмови з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте поінформував його про обстріли та потребу в посиленні протиповітряної оборони України.

"Поінформував Марка про ці обстріли й наші потреби для захисту та зміцнення ППО. Програма PURL дуже нам у цьому допомагає, і ми розраховуємо, що цього місяця сума внесків у неї збільшиться", — написав він у своїй публікації.

Крім цього, під час свого вечірнього звернення 15 січня президент зазначив, що влада працює над забезпеченням електроенергією та опаленням міст і сіл, зокрема в Києві, Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Сумах і Чернігові.

Серед пріоритетних завдань – збільшення імпорту електроенергії, використання резервних джерел постачання та організація пунктів підтримки для населення. За його словами, громадяни можуть звертатися на лінію 112, щоб отримати допомогу та інформацію про стан електропостачання й опалення.

Також президент наголосив на важливості повної координації державних органів із бізнесом і енергетичними компаніями для забезпечення ресурсами громад. Серед іншого обговорюються питання скасування комендантської години та використання об’єктів бізнесу як пунктів допомоги для людей.

"Я доручив Премʼєр-міністру України та першому віцепремʼєру – міністру енергетики, іншим урядовцям бути максимально активними в комунікації із суспільством та максимально допомагати громадам", — зауважив посадовець.

Удар ЗС РФ по енергетичній інфраструктурі 15 січня: що про це відомо

Варто зазначити, що 15 січня мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про удари ворога по місту та передмістю. За його словами, російські обстріли зруйнували великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури.

"Штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7, на місці — аварійні служби та профільні фахівці. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів і втримати керованість ситуації", — написав мер.

Також Терехов підкреслив, що комунальні служби та енергетики вже не раз доводили здатність працювати в надскладних умовах, і зараз вони діють чітко та відповідально, надаючи громадянам оперативну й точну інформацію.

Цього ж дня ввечері, він повідомляв, про ужар ворожого БпЛА у Слобідському районі. На цей момент інформації про постраждалих немає, а наслідки уточнюються.

Нагадаємо, що у ніч на 13 січня росіяни обстріляли термінал "Нової пошти" в передмісті Харкова. Внаслідок удару загинуло 4 людей, така ж кількість отримала поранення.

Крім того, у ніч на 11 січня внаслідок запуску росіянами ударних безпілотників у Харкові лунали вибухи.Тоді ворожий дрон вдарив по Слобідському районі.