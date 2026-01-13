Вдалося врятувати 30 осіб: які наслідки атаки на термінал "Нової пошти" на Харківщині

Російські окупанти в ніч на 13 січня обстріляли термінал "Нової пошти" в передмісті Харкова. Це вже четверта атака на підприємство.

Постійні атаки на цей термінал свідчить про умисний намір знищувати це підприємство. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, який повідомив про наслідки обстрілу.

Унаслідок атаки відомо про чотирьох загиблих. Ще четверо людей перебувають у лікарні, їм надають допомогу.

Внаслідок атаки були зруйновані будівлі, виникло кілька осередків займання на загальній площі близько 500 кв. м. Загорілися також автомобілі та обладнання. Ліквідація наслідків цього ворожого удару триває.

Рятувальникам вдалося врятувати 30 осіб, двох із них працівники ДСНС деблокували з-під завалів.

Наслідки удару Фото: Олег Синєгубов / Telegram Наслідки удару Фото: Олег Синєгубов / Telegram Наслідки удару Фото: Олег Синєгубов / Telegram Наслідки удару Фото: Олег Синєгубов / Telegram Наслідки удару Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Водночас у "Новій пошті" назвали імена загиблих:

Відео дня

Віктор Пархоменко, 37 років;

Тарас Вовк, 34 роки;

Євгеній Єрмаков, 39 років;

Дмитро Захаров, 23 роки.

Атака на термінал сталася сьогодні вночі: ворог вдарив ракетою по Харківському інноваційному терміналу. Унаслідок удару майже повністю знищено вантажний термінал та частково — поштовий.

Нагадаємо, окрім терміналу "Нової пошти" постраждала також будівля дитячого санаторію, який розташований у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок влучання дрона у будівлю на місці трапилася пожежа, за попередніми даними ОВА, постраждалих немає.

У ніч на 31 грудня 2025-го року уламки ворожого дрона впали на територію автодвору сортувального терміналу Нової пошти в Одесі. Під час атаки співробітники не постраждали, оскільки перебували в укритті, проте загорівся причіп одного з автомобілів "Нової пошти".